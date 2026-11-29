Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u son dakika golüyle devirmeye başaran TÜMOSAN Konyaspor da galibiyet sevinci yaşanıyor. Haftalar sonra gelen galibiyetin kendileri ve şehir için moral olduğunu belirten Başkan Ömer Atiker, "Son dakikada gelen gol hem takıma hem şehrimize moral oldu. Son haftalarda iyi oyun oynayıp maalesef şansızlıklar nedeniyle puan kayıpları yaşamıştık. İhtiyacımız olduğu bir maçta 3 puanı aldığımız için çok mutluyuz. Hem yönetim hem takım hem de taraftarımızla birlikte kenetlenip maçı kazandık" dedi.

GALİBİYET SERİSİ YAKALAMAK İSTİYORUZ

Sahalarında Gaziantep FK maçını da kazanıp galibiyet serisi yakalamak istediklerini belirten Ömer Atiker, "Saha ve taraftar avantajımızla Gaziantep maçını da kazanıp galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Alacağımız puanlarla alt sıralardan uzaklaşmak istiyoruz. Bunu yapabilecek kadroya ve kaliteye sahibiz. Oyuncularımızda ellerinden gelen mücadeleyi gösteriyor. Konyaspor'u hep birlikte üst sıralara taşıyacağız" ifadelerini kullandı.