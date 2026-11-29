Beşiktaş, 12 maçta; 8 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 25 puan topladığı ligde 3'üncü sırada yer alıyor. Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunan siyah-beyazlılar, şampiyonluk yarışının içinde kalabilmek için derbiden galibiyetle ayrılmak zorunda. Galatasaray'ın kazanması halinde 9'a çıkacak puan farkı, Beşiktaş'ı lig yarışında çok zor bir dönemin içine sokacak.

İsrail takımı Hapoel Beer Sheva ile yaptığı Avrupa Ligi maçı için, olaylarla dolu bir Gürcistan seyahati yaşayan Beşiktaş, 2 gün boyunca yaşadığı tüm zorluklara rağmen Batum'dan galibiyetle döndü. Büyük bir morale sahip olan siyah beyazlıların tek dezavantajı Galatasaray karşısına sadece 2 antrenmanla çıkacak olması.

ITALİANO'NUN DERBİ 11'İ BÜYÜK ÖLÇÜDE BELLİ

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun derbi 11'i büyük ölçüde belli durumda. Kaleyi bir maç aradan sonra tekrar Nübel'e emanet edecek Italiano, stoperde Emirhan'ın yanında kimi oynatacağına son gün karar verecek. Dizindeki şişlikten dolayı Hapoel Beer Sheva maçında oynayamayan Agbadou iyileşti ve idmana çıkmaya başladı. İtalyan teknik adam Agbadou- Djalo arasındaki tercihini son ana bırakacak. Defansın sağında Murillo oynarken, sol bekte Ouattara görev yapacak. Italiano'nun orta sahası; Salih, Orkun ve Olaitan'dan oluşurken, hücum üçlüsü Cerny, Trossard ve Vlahovic'ten kurulacak.

DOLMABAHÇE'DEKİ SON MAÇI GALATASARAY KAZANDI

Beşiktaş'ın yeni stadı açıldığından bu yana Galatasaray'a karşı bariz üstünlüğü bulunsa da son 3 sezonda Galatasaray'ın Dolmabahçe'den 2 galibiyet çıkarması dikkat çekiyor. Yeni stadın açıldığı son 10 yılda Galatasaray'la 10 kez karşılaşan siyah beyazlılar, bu maçlarda 7 galibiyet aldı. Rakibine 2 kez yenilen Kara Kartallar, bir maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Stadın açıldığı 2016'dan 2023-2024 sezonun kadar Galatasaray'a büyük üstünlük kuran Beşiktaş ilk maçtaki beraberliğin ardından iç sahada 6 sezon üstü üste kazanmayı başardı. 2023-2024 sezonunda 0-1'lik skorla Galatasaray'a karşı ilk mağlubiyetini alan siyah beyazlılar, geçen sezon da yine 0-1'lik skorla ikinci kez mağlup oldu.

3 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Galatasaray maçı öncesinde 3 futbolcu ceza sınırında bulunuyor.

3'er sarı kartı olan Amir Murillo, Emirhan Topçu ve Leandro Trossard yarın akşam sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 14'üncü haftadaki Samsunspor maçında forma giyemeyecek.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör