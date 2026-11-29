Trabzonspor
, ocak ayında transferde atağa kalkacak. Çalışmalarını sürdüren bordo-mavili kurmaylar, 1 numaraya orta sahayı yazmış durumda. Premier Lig ekiplerinden Brentford'da forma giyen Yehor Yarmolyuk için temaslar sürdürülüyor.
Yönetimin, 22 yaşındaki Ukraynalı futbolcunun şartlarını araştırmak üzere bazı menajerlere resmi yetki verdiği öğrenildi. İngiltere
pazarında yoğun mesai harcayan Karadeniz devinin, transfer listesinde Liverpool'un 35 yaşındaki stoperi Virgil van Dijk ve Brentford
'dan Yehor Yarmolyuk'u öncelikli hedefler olarak belirlediği kaydedildi. Trabzon'un Manchester City'den Mateo Kovacic
ve Tottenham'dan Richarlison'u
ise ikinci planda tutarak görüşmelerini sürdürdüğü belirtiliyor.