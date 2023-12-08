1 milyar TL’lik tehlike!

Sezon öncesinde satın alma opsiyonlu kiralık giden Zaniolo ve Yunus Akgün'den G.Saray toplam 31.5 milyon Euro gelir bekliyor. İtalyan oyuncuya 22.5 milyon Euro, Yunus'a 9 milyon Euro bonservis bedeli belirlenmişti.Ancak Aston Villa ve Leicester City sezon sonunda Zaniolo ve Yunus'un performansına göre devam etmeme kararı da alabilir.Aston Villa'da 16 maça çıkan Zaniolo'dan henüz skor katkısı gelmedi. Premier Lig'e dönmeye çalışan Leicester'da oynayan Yunus ise forma giydiği 11 karşılaşmada 2 asistle yetindi.