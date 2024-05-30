1 Muslera 5 fark!

G.Saray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera 2011 yılında sarı-kırmızlı kulüp ile anlaşıp Türkiye'ye geldiğinde, Fenerbahçe şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın bir kupa önündeydi. Fenerbahçe'nin 18, Galatasaray'ın ise 17 Süper Lig şampiyonluğu bulunurken bu denge 13 yıl içinde köklü bir değişim geçirdi.
Bu süreçte Uruguaylı file bekçisi; performansı, sayısız kritik kurtarışı ve karakteriyle taraftarların kalbinde taht kurdu. Geçtiğimiz gün RAMS Park'ta şampiyonluk kupasının büyük bir coşkuyla kaptan Muslera'nın ellerinde havaya kalkmasıyla birlikte Galatasaray'ın Süper Lig'deki şampiyonluk sayısı 24'e yükselirken, ezeli rakibi Fenerbahçe ise 19 şampiyonlukta kaldı.
Farkı 5'e çıkartan Cimbom önemli bir avantajı elinde bulundururken, 37 yaşındaki kaleci ise sarı-kırmızılı formayla 17. kupasını kazanmış oldu.
ŞAMPİYONA YAYINDAN 240 MİLYON TL GELDİ
SÜPER Lig'de 2023-24 sezonunun şampiyonu G.Saray, yayın gelirinde de en fazla payı aldı. Sarı-kırmızılılar 239,9 milyon lira kazanırken, ikinci Fenerbahçe 217,2 milyon liranın sahibi oldu. Beşiktaş 145 milyon lirayla yayın geliri paylaşımında 3'üncü sırayı elde etti. Trabzonspor 141,9 milyon lira, Başakşehir 109,9 milyon lirayla 100 milyon barajını aştı. Ligdeki 14 takım, yayın pastasından 72,3 ila 94,9 milyon liralık kazanç sağlarken, sonuncu İstanbulspor 56,4 milyon lira aldı.