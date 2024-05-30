1 Muslera 5 fark!

G.Saray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera 2011 yılında sarı-kırmızlı kulüp ile anlaşıp Türkiye'ye geldiğinde, Fenerbahçe şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın bir kupa önündeydi.Bu süreçte Uruguaylı file bekçisi; performansı, sayısız kritik kurtarışı ve karakteriyle taraftarların kalbinde taht kurdu.Farkı 5'e çıkartan Cimbom önemli bir avantajı elinde bulundururken, 37 yaşındaki kaleci ise sarı-kırmızılı formayla 17. kupasını kazanmış oldu.