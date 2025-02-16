1 numaraya Lucas Perri

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fernando Muslera'ya veda edecek Galatasaray, birçok transfer yapmasına rağmen kaleci takviyesini sezon bitimine bıraktı. 38 yaşındaki emektar eldiven sonrasına hazırlık yapmaya başlayan sarı-kırmızılı kulüp, yerli isim olarak Eyüpspor'dan Berke Özer ile ilgileniyor. 24 yaşındaki isim dışında yabancı adaylardan ise Lyon'dan Lucas Perri ön plana çıkan isim oldu. Mali sıkıntılarla boğuşan Fransız ekibinden ayrılma ihtimali bulunan 27 yaşındaki Brezilyalı, Galatasaray'ın radarına girdi.

NEWCASTLE DA İSTIYOR

Lyon'da bu sezon 29 maçın 10'unda kalesini gole kapatan Perri, Cimbom tarafından sezon sonu kadar yakından takip edilecek. Sambacı'yı Premier Lig ekiplerinden Newcastle United da istiyor. 1.97 boyundaki Perri'nin Lyon ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.



PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON EURO

Futbola Sao Paulo'da başlayan Perri, 2022 yılında 350 bin Euro'ya Botafogo'ya transfer oldu. Buradaki başarılı performansının ardından 2023-24 sezonunun ara döneminde 3.25 milyon Euro'ya Lyon'un yolunu tuttu. Sambacı'nın şu anki piyasa değeri 8 milyon Euro.