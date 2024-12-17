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Giriş Tarihi: 17.12.2024

10 numara performans!

Mertens, Aslan’ın tüm maçlarında oynadı, 5 gol-8 asiste ulaştı

10 numara performans!
Bu sezon 24 resmi maçın tamamında oynayan tek G.Saraylı Dries Mertens dün de müsabakanın en etkili isimlerindendi. Bir gol atıp Yunus'a da asist yapan Belçikalı forvet, bu sezon 5 gol ve 8 asiste ulaştı. F.Bahçe maçında ağları sarsan Mertens, Trabzonspor'u boş geçmedi. Bir de penaltı yaptırıp Batshuayi'nin golünün hazırlayıcısı oldu.

34 MAÇTA 31 ZAFER
Süper Lig'de G.Saray son 34 maçının 31'ini kazandı. Sarı-kırmızılılar, bu maçların dışında 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşarken, bunların tamamını iç sahada aldı. Aslan'ın bu süreçte Eyüp (2-2), Kasımpaşa (3-3) ve F.Bahçe (0-1) puan bıraktığı karşılaşmalar oldu.

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10 numara performans!
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