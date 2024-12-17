10 numara performans!

u sezon 24 resmi maçın tamamında oynayan tek G.Saraylı Dries Mertens dün de müsabakanın en etkili isimlerindendi. Bir gol atıp Yunus'a da asist yapan Belçikalı forvet, bu sezon 5 gol ve 8 asiste ulaştı.Süper Lig'de G.Saray son 34 maçının 31'ini kazandı. Sarı-kırmızılılar, bu maçların dışında 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşarken, bunların tamamını iç sahada aldı. Aslan'ın bu süreçte Eyüp (2-2), Kasımpaşa (3-3) ve F.Bahçe (0-1) puan bıraktığı karşılaşmalar oldu.