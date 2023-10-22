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Giriş Tarihi: 22.10.2023

100. yıla özel muhteşem şov

BERKAY TURAN
100. yıla özel muhteşem şov

Sarı-kırmızılılar, Cumhuriyetimizin 100. yılı için Rams Park tribünlerinde tüyleri diken diken eden bir koreografiye imza attı. 32 bin boyanmış karton ile hazırlanan gösteri geceye damga vurdu

Derbi öncesi Rams Park'ta geceye damga vuran görüntüler vardı. Cumhuriyetimizin 100. yılı için günler öncesinden hazırlanmaya başlayan sarı-kırmızılılar, unutulmayacak bir koreografiye imza attılar. Maçtan 15 dakika önce tribünde kırmızı-beyaz kartonlar açılırken, 1923-2023 vurgusu ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz… Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır" sözlerinin yazılı olduğu pankartlar açıldı. Tribünden yükselen Atatürk resminin altında Metin Oktay, Bülent Korkmaz, Okan Buruk, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar'ın yanı sıra madenci, öğretmen, çiftçi ve öğrenci figürleri yer aldı. Koreografi için 3500 metrekareye 32 bin boyanmış karton kullanıldığı kaydedildi.



DERBİYE 1923 FORMASIYLA ÇIKTILAR
Galatasaray, derbiye Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için çıkartılan formayla çıktı. Sarıkırmızılı takımın 1923 yılında giydiği forma, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yenilenerek satışa sunulmuştu.



GAZZE'YE BÜYÜK DESTEK
G.Saray-Beşiktaş maçında takımlar sahaya, "Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz" pankartıyla çıktı. Mücadele öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, oyuncular kollarında siyah-bant taşıdılar.

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