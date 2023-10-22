100. yıla özel muhteşem şov

Derbi öncesi Rams Park'ta geceye damga vuran görüntüler vardı.Maçtan 15 dakika önce tribünde kırmızı-beyaz kartonlar açılırken, 1923-2023 vurgusu ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz… Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır" sözlerinin yazılı olduğu pankartlar açıldı.Koreografi için 3500 metrekareye 32 bin boyanmış karton kullanıldığı kaydedildi.Galatasaray, derbiye Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için çıkartılan formayla çıktı. Sarıkırmızılı takımın 1923 yılında giydiği forma, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yenilenerek satışa sunulmuştu.G.Saray-Beşiktaş maçında takımlar sahaya, "Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz" pankartıyla çıktı. Mücadele öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, oyuncular kollarında siyah-bant taşıdılar.