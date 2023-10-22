100. yıla özel muhteşem şov

Sarı-kırmızılılar, Cumhuriyetimizin 100. yılı için Rams Park tribünlerinde tüyleri diken diken eden bir koreografiye imza attı. 32 bin boyanmış karton ile hazırlanan gösteri geceye damga vurdu
Derbi öncesi Rams Park'ta geceye damga vuran görüntüler vardı. Cumhuriyetimizin100. yılı için günler öncesindenhazırlanmaya başlayansarı-kırmızılılar, unutulmayacakbir koreografiye imza attılar. Maçtan 15 dakika önce tribünde kırmızı-beyaz kartonlar açılırken, 1923-2023 vurgusu ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz… Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır" sözlerinin yazılı olduğu pankartlar açıldı. Tribündenyükselen Atatürk resmininaltında Metin Oktay, BülentKorkmaz, Okan Buruk, Nobelödüllü Türk bilim insanı AzizSancar'ın yanı sıra madenci,öğretmen, çiftçi ve öğrenci figürleriyer aldı. Koreografi için 3500 metrekareye 32 bin boyanmış karton kullanıldığı kaydedildi.
DERBİYE 1923 FORMASIYLA ÇIKTILAR
Galatasaray, derbiye Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için çıkartılan formayla çıktı. Sarıkırmızılı takımın 1923 yılında giydiği forma, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yenilenerek satışa sunulmuştu.
GAZZE'YE BÜYÜK DESTEK
G.Saray-Beşiktaş maçında takımlar sahaya, "Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz" pankartıyla çıktı. Mücadele öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, oyuncular kollarında siyah-bant taşıdılar.