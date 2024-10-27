11. aslan aranıyor

Avrupa Ligi'nde hafta içinde Elfsborg'u mağlup ederek moral bulan Galatasaray'da şimdi hedef; Beşiktaş… Süper Kupa'da ağır bir yenilgi aldığı rakibini taraftarının desteğiyle mağlup ederek hem 10 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek hem de zirvedeki yerini iyice sağlama almak isteyen sarı-kırmızılılarda, teknik ekip kadro konusunda henüz net kararını vermiş değil.ancak ilk 11'inde Günay-Muslera dışında bir değişikliğe daha gidebilir.Taktik çalışmalarda Mertens yerine Sallai ve Yunus 10 numara pozisyonunda, Berkan sol kanatta deneniyor. Buruk, son kararını maç saatinde verecek. Beşiktaş'a karşı 10 ismin forması garanti.Yunus'un pozisyonu henüz netleşmedi.Derbiye yönelik üç farklı kadro alternatifi Florya'da değerlendiriliyor.G.SARAY'DA oynadığı 6 maçta da tabelaya katkı yapan Victor Osimhen, Beşiktaş derbisinde İcardi ile birlikte ilk 11'de sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 3 gol-2 asist; Avrupa Ligi'nde de 3 asist gerçekleştiren Nijeryalı santrfor, serisini ezeli rakiplerine karşı da sürdürmeyi hedefliyor.