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Giriş Tarihi: 18.08.2026

12 milyon €’ya gelmeye istekli!

12 milyon €’ya gelmeye istekli!
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MAURO İcardi'nin yerine iyi bir golcü arayışında olan Galatasaray, Türk kulüplerinin gündeminden hiç düşmeyen Alexander Sörloth için hamle yaparak ilk teması kurdu. Norveçli golcünün menajeriyle görüşen sarı-kırmızılılar, ilk teklifini iletti, Daha önce Trabzonspor'da forma giyen 30 yaşındaki golcünün Türkiye'ye dönmeye oldukça istekli davrandığı öğrenilirken yıllık 12 milyon Euro ücret talebinde bulunduğu kaydedildi. Yönetim, yıldız oyuncudan alınan olumlu dönüş sonrası, Atletico Madrid cephesi ile pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor. İspanyol kulübünün Sörlothiçin yaklaşık 40 milyon Euro'luk bonservis beklentisi olduğu ifade ediliyor.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ALEXANDER SÖRLOTH #GALATASARAY

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12 milyon €’ya gelmeye istekli!
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