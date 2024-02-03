12’den vurdu zirveye kondu

Ligde yenilmezlik serisi 12 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, salı günü kupada Bandırma karşısındaSezonun G.Saray adına jokeri olan Barış Alper Yılmaz, G.Antep maçında olduğu gibi sağ açıkta mücadeleye başladı. Milli oyuncu 11. dakikada ağları bulurken, son 4 lig karşılaşmasında 2 gol atıp 1 asiste ulaştı ve 3 gole direkt etki etti.G.SARAY'IN başında yabancı teknik adamlara karşı Okan Buruk'un deplasman üstünlüğü sürüyor. 50 yaşındaki çalıştırıcı, geçen sezondan bu yana yabancı hocalara dış sahada rakip olduğu 6 lig maçının sadece birinde yenilirken, 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.Berkan Kutlu: Taçsız Kral Metin Oktay'ın doğum günüydü, onu saygıyla anıyoruz. Maç için de takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Erken goller bulduk, üçü de atabilirdik. Galatasaray için her şeyi vermeye hazırız. Tek hedefimiz şampiyonluk. Bu yolda nerede görev verilirse yaparız.Barış Alper Yılmaz: Zor bir deplasmanda oynadık ve kazanmayı bildik. Taraftarlarımız bizim yanımızdaydılar, onlara armağan olsun.