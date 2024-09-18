14 milyon dolarlık anlaşma askıya alındı

Galatasaray'ın gündemden düşmeyen sponsorluk anlaşmasında flaş bir gelişme yaşandı. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, sarı-kırmızılı kulübün, Serwin Global Solutions SDN BHD ile imzalamış olduğu forma sırt sponsorluğu hakkında suç duyurusunda bulundu. 'MeritKing' ismiyle bahis oynatılan internet siteleriyle reklamı yapılan haber sitesinin bağlantısının soruşturulması istendi. Akşam saatlerinde ise Galatasaray'dan bir bildiri geldi. KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Bir dijital spor haber platformu olan "meritking.news" markası tanıtımı özelinde kulübümüzün ve Galatasaray Sportif A.Ş'nin, Serwin Global Solutions SDN BHD ile imzalamış olduğu sponsorluk sözleşmeleri,Galatasaray olarak yaptığımız her türlü iş birliğinde kulübümüzün çıkarlarını koruyacak şekilde önlemler alarak çalışmaya devam edeceğiz." Sarı-kırmızılı kulüp, 2 sezonu kapsayan bu anlaşmadan 14 milyon dolar kazanacağını belirtmişti.