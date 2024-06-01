18 oyuncu dönecek sadece 2’si kalacak

oyuncuları Ndombele ve Carlos Vinicius'a veda eden Galatasaray'da sezon başında geçici sözleşme ile gönderilen 18 futbolcu ise takıma geri gelecek.dönecekler listesindeki isimler. Bu oyunculardan Yunus ve Emin yeni sezon planlamasında düşünülüyor. Yabancılara gelecek teklifler ise değerlendirilecek. Bu arada altyapıdaki oyuncular kampa götürülecek ancak gelişim göstermeleri adına kiralık gönderilecek.