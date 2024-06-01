Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri 18 oyuncu dönecek sadece 2’si kalacak
Giriş Tarihi: 1.6.2024

18 oyuncu dönecek sadece 2’si kalacak

18 oyuncu dönecek sadece 2’si kalacak
Kiralık oyuncuları Ndombele ve Carlos Vinicius'a veda eden Galatasaray'da sezon başında geçici sözleşme ile gönderilen 18 futbolcu ise takıma geri gelecek. Zaniolo, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Emin Bayram, Leo Dubois, Cicaldau, Kazımcan Karataş, Taylan Antalyalı, Halil Dervişoğlu, Mathias Ross, Metehan Baltacı, Eren Aydın, Siraçhan Nas, Batuhan Şen, Işık Kaan Arslan, Baran Aksaka, Caner Doğan ve Berk Balaban dönecekler listesindeki isimler. Bu oyunculardan Yunus ve Emin yeni sezon planlamasında düşünülüyor. Yabancılara gelecek teklifler ise değerlendirilecek. Bu arada altyapıdaki oyuncular kampa götürülecek ancak gelişim göstermeleri adına kiralık gönderilecek.
ARKADAŞINA GÖNDER
18 oyuncu dönecek sadece 2’si kalacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA