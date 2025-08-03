2 aslan kükredi dünya dinledi!

Galatasaray'da dün adeta bayram yaşandı. Sarı-kırmızılılar, Lazio ile oynanan hazırlık maçının öncesinde GS Store ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Kırmızı alternatif formayı, Galatasaray Lisesi öğrencilerinin sergilemesi dikkat çekti. Ardından büyük şölene geçildi. Önce yıldızlar Leroy Sane ve Victor Osimhen sahneye çıktı. İki yıldıza taraftarlar, tezahüratlarla destek oldu. Daha sonra transferlerde büyük katkısı olan Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu alkışlarla podyuma geldi. Son olarak ise Başkan Dursun Özbek anons edildi ve taraftarlar ayağa kalkarak sevgi gösterisinde bulundu.

SANE VE OSİMHEN TÜRKÇE KONUŞTU!

Başkan Özbek sahnede konuşma yaptığı sırada sarı- kırmızılı futbolseverler, "Büyük başkan" tezahüratı yaparak sık sık sözünü kesti. Daha sonra imza törenine geçildi. Sane 3, Osimhen de 4 yıllık imzayı bir kez de taraftarların karşısında attı. Alman futbolcu, sahanın içinde dev Galatasaray bayrağıyla dolaşarak coşkuyu katladı. Sane imzadan sonra, "Merhaba Galatasaray taraftarları. Dünyanın en iyi taraftarları, geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bütün sezonu çok başarılı geçirmeyi istiyorum" derken, Osimhen ise Türkçe "Merhaba Galatasaray. Teşekkürler" dedi. Ardından da "Solo İl Gala" ifadesini kullandı. Tribünler, unutamayacakları bir gün yaşarken dünya basını da bu şöleni okuyucularına duyurdu.

DUYUNCA ÇILDIRACAKLAR!

Kaleci transferi için Abdullah Kavukcu, sarı-kırmızılı futbolseverleri sevindirecek bir haber verdi. İlgilendikleri 3 file bekçisi daha olduğunu aktaran Kavukcu, "Taraftarlarımız bunların isimlerini bilmiyor. Duydukları zaman yine çıldıracaklarını düşünüyorum. Taraftarımız bize güvensin" diye konuştu.

'HERKESİ ŞAŞIRTTIK KISKANDIRDIK!'

G.SARAY Başkanı Dursun Özbek, Sane ve Osimhen'den daha fazla ilgi gördü. Yaptığı konuşmada gurur dolu ifadeler kullanan Başkan Özbek, rakiplere de göndermede bulundu. Sözlerine, "Son 3 sezonun şampiyonu, göğsünde 5 yıldızlı arması, şampiyon takım olarak sevinçliyiz, mutluyuz, gururluyuz" diyerek başlayan Özbek şöyle devam etti: "Önümüzde yepyeni ve daha büyük hedefler var. Galatasaray'ı daha önce yaptığımız gibi Avrupa'nın tepesine taşıma hedefimiz var. Bu hedeflere ulaşmak için çok önemli iki transfer yaptık.

G.Saray'ın yaptığı hamleler sadece ülkemizde değil tüm dünyada ilgiyle takip ediliyor. Daha sezonu yeni tamamlamışken yaptığımız Sane transferiyle herkesi şaşırttık, herkesi kıskandırdık. Ve Osimhen… Geçen sezon gösterdiği performansla sadece Galatasaraylıların değil, tüm futbolseverlerin gönlünde taht kurdu. Ama bundan da önemlisi kulübümüz ve taraftarımızla gönülden bir bağ kurdu. Burada olmasında kulübümüzün gösterdiği fedakârlık kadar kendisinin gösterdiği aidiyet duygusunun da büyük payı var. Dünyanın en önemli kulüplerini reddedip, G.Saray'ı tercih etti. Kendisine teşekkür ediyorum. Altıncı yıldızımızın ilk adımı olarak 26. şampiyonluğumuz için yola çıkacağız."



EDERSON'U İSTEDİLER!

Osimhen'in transferi için G.Saray taraftarları daha sezon bitmeden isteklerine başlamıştı. "Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor" tezahüratı yapılıyordu. Dün aynı talep, kaleci için geldi. Özbek konuşma yaparken "Taraftar çıldırdı, Ederson'u istiyor" sesleri yükseldi. Özbek daha sonra "Transfer sezonu daha bitmedi. Yeni başladı diyebiliriz. Eksiklerimizi biliyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız" yanıtını verdi.

KIZIMIN ETKİSİ BÜYÜK!

Osimhen imzanın ardından açıklamalarda bulundu. Nijeryalı forvet, "Tekrar buradayım, evimdeyim. Kendimi Galatasaray'da muhteşem hissediyorum. Burası ailem" derken şu ifadeleri kullandı: "Buraya gelmeden önce çok çabuk düşündüm, kararsızlık yaşamadım. Transfer için her şeyimi verdim. Karar verme sürecimde birçok faktör oldu. Kendimi Galatasaraylı hissetmemin nedeni, taraftarlar ve kızım. Kızım üçlü çektiriyor, Galatasaray'ı çok seviyor. Kızımın desteği, taraftarımızın aşkıyla bir karar verdim. Burası benim evim. Elimden gelenin en iyisini verip gurur duyacakları bir sezon geçireceğiz." Osimhen'in kızı Haly, bilindiği üzere Kayserispor maçında babasının gol anonsunu yapmıştı.

Levent TÜZEMEN

Desibel rekoru kıracaktı

Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray yönetimi, yeni sezon için Avrupa'da bile büyük ses getiren iki yıldız transferine imza attı. Alman futbolunun ve Bayern Münih'in önemli isimlerinden Leroy Sane, Galatasaraylı olurken taraftarın geçen sezon sevgilisi haline gelen Victor Osimhen büyük fedakârlıklar sonucu 4 yıllığına Galatasaray'ın oyuncusu oldu. Stadı dolduran taraftarlar, Sane ve Osimhen'e müthiş sevgi gösterisinde bulundular. Özellikle Osimhen'e gösterilen ilgi, desibel rekoru kıracak güçteydi. Başkan Dursun Özbek, bir süre konuşmakta zorlandı. Çünkü taraftarlar, "Büyük başkan" tezahüratlarıyla sık sık sözünü kesti. Ayrıca "Taraftar çıldırdı, Ederson'u istiyor" tezahüratı da yapıldı. Galatasaray taraftarı bununla da yetinmedi. Başkan Özbek'i tribünlere çağırıp özel olarak alkışladı. İmza törenleri sırasında Sane'nin, Galatasaray ile ilgili övgüsü büyük alkış aldı. Osimhen'in "Merhaba Galatasaray. Teşekkürler" dedikten sonra cümlelerini "Solo İl Gala" diye bitirmesi, taraftarı adeta çılgına çevirdi.