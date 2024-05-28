2026’ya kadar buruk değil mutlu!

alatasaray'ın başında duble yapan Okan Buruk'un ödülü yeni sözleşme... Cumartesi günü rekor oyla (3343) başkan seçilen Dursun Özbek'in ilk hamlesi, Buruk'la 2026'ya kadar devam etmek olacak.Bu sezon ücreti 18 milyon TL'den 30 milyon TL'ye çıkartılan tecrübeli hocayla iki yıllık yeni sözleşme imzalanacak. Başarılı teknik adamın yeni ücreti 50 milyon TL seviyesine yaklaşacak.G.Saraylı oyuncuları taşıyan üstü açık otobüs, G.Saray Lisesi'nin önünden hareket etti. İstiklal Caddesi'nde başlayan ve taraftarın da katıldığı konvoy sonrasında Şişli'den geçerek Büyükdere Caddesi üzerinden stada ulaştı.F.Bahçe taraftarı da Cimbom'u beklediCimbom'uŞampiyon futbolcular, G.Saray Lisesi'nden çıkarken onları bekleyenler arasında formasını giymiş bir Fenerbahçe taraftarı da vardı.Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech ve milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, dün şampiyonluk kutlamasından önce Filistin'e destek verdi. Birlikte soykırımcı İsrail'in katliamı altındaki Filistin'in bayrağını açan ikili, bu fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşıpnotunu düştü. Kerem daha önce de Filistinli çocukların cesareti ve direncinin, sahada kendisine ilham verdiğini söyleyip golünü onlara armağan etmişti.Maçın ardından, "Bakalım Kadıköy'de nasıl kutlama yapıyorlar'' sözleriyle ezeli rakiplerine sataşmaya başlayan İcardi, en coşkulu kişiydi. Arjantinli süperstar, Florya'da adeta amigoluk yaptı!tezahüratını başlatan İcardi, 'uyuma' işareti ile rakiplerine göndermede bulunmaya devam etti ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un isminin yazılı olduğu 9 numaralı Galatasaray formasını giydi.Kutlamaların kilit isimlerinden biri de Mauro İcardi oldu. Arjantinli futbolcu için özel olarak yapılan ve general kıyafeti içinde İcardi'yi gösteren bayrak Florya'nın balkonuna asılırken, oyuncu da taraftarı bu görüntü önünde coşturdu.efsane teknik direktörüFatih Terim,sarı-kırmızılı takımısosyal medya hesabındantebrik etti.Terim yaptığı paylaşımda,"Sizleritüm sezon gururlaizledim. Hepinizinalnından öpüyorum24.Şampiyonluktüm camiamızahayırlı olsun" ifadelerinikullandı.Galatasarayise "Teşekkürlerİmparator" şeklindecevap verdi.