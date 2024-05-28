2026’ya kadar buruk değil mutlu!

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alatasaray'ın başında duble yapan Okan Buruk'un ödülü yeni sözleşme... Cumartesi günü rekor oyla (3343) başkan seçilen Dursun Özbek'in ilk hamlesi, Buruk'la 2026'ya kadar devam etmek olacak. Altyapısından yetiştiği G.Saray ile tarihi zaferlere imza atan ve 6 Süper Lig, 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupası kazanan Okan Buruk, teknik adam olarak da iki şampiyonluğun mimarı oldu.
Bu sezon ücreti 18 milyon TL'den 30 milyon TL'ye çıkartılan tecrübeli hocayla iki yıllık yeni sözleşme imzalanacak. Başarılı teknik adamın yeni ücreti 50 milyon TL seviyesine yaklaşacak. Mayıs 2026'ya kadar seçilen Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, görev süresi boyunca Okan Buruk'la çalışacak.
YOLCULUK G.SARAY LİSESİ'NDEN BAŞLADI
G.Saraylı oyuncuları taşıyan üstü açık otobüs, G.Saray Lisesi'nin önünden hareket etti. İstiklal Caddesi'nde başlayan ve taraftarın da katıldığı konvoy sonrasında Şişli'den geçerek Büyükdere Caddesi üzerinden stada ulaştı.
F.Bahçe taraftarı da Cimbom'u beklediCimbom'u
Şampiyon futbolcular, G.Saray Lisesi'nden çıkarken onları bekleyenler arasında formasını giymiş bir Fenerbahçe taraftarı da vardı.
ZİYECH VE KEREM'DEN FİLİSTİN'E DESTEK
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech ve milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, dün şampiyonluk kutlamasından önce Filistin'e destek verdi. Birlikte soykırımcı İsrail'in katliamı altındaki Filistin'in bayrağını açan ikili, bu fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşıp "Özgür Filistin"
notunu düştü. Kerem daha önce de Filistinli çocukların cesareti ve direncinin, sahada kendisine ilham verdiğini söyleyip golünü onlara armağan etmişti.
İCARDİ'DEN MESAJLI FORMA!
Maçın ardından, "Bakalım Kadıköy'de nasıl kutlama yapıyorlar'' sözleriyle ezeli rakiplerine sataşmaya başlayan İcardi, en coşkulu kişiydi. Arjantinli süperstar, Florya'da adeta amigoluk yaptı! 'Fener ağlama'
tezahüratını başlatan İcardi, 'uyuma' işareti ile rakiplerine göndermede bulunmaya devam etti ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un isminin yazılı olduğu 9 numaralı Galatasaray formasını giydi.
GENERAL İCARDI!
Kutlamaların kilit isimlerinden biri de Mauro İcardi oldu. Arjantinli futbolcu için özel olarak yapılan ve general kıyafeti içinde İcardi'yi gösteren bayrak Florya'nın balkonuna asılırken, oyuncu da taraftarı bu görüntü önünde coşturdu.
TERİM'DEN KUTLAMA
Galatasaray'ın
efsane teknik direktörü
Fatih Terim,
sarı-kırmızılı takımı
sosyal medya hesabından
tebrik etti.
Terim yaptığı paylaşımda,
"Sizleri
tüm sezon gururla
izledim. Hepinizin
alnından öpüyorum
24.Şampiyonluk
tüm camiamıza
hayırlı olsun" ifadelerini
kullandı.
Galatasaray
ise "Teşekkürler
İmparator" şeklinde
cevap verdi.