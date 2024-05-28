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Giriş Tarihi: 28.5.2024

2026’ya kadar buruk değil mutlu!

MEHMET ÖZCAN
2026’ya kadar buruk değil mutlu!

Başkanlığa seçilen Dursun Özbek, görev süresi boyunca çifte şampiyonluk yaşatan Buruk ile yola devam edecek. 50 yaşındaki çalıştırıcının ücreti 50 milyon TL’ye çıkacak

Galatasaray'ın başında duble yapan Okan Buruk'un ödülü yeni sözleşme... Cumartesi günü rekor oyla (3343) başkan seçilen Dursun Özbek'in ilk hamlesi, Buruk'la 2026'ya kadar devam etmek olacak. Altyapısından yetiştiği G.Saray ile tarihi zaferlere imza atan ve 6 Süper Lig, 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupası kazanan Okan Buruk, teknik adam olarak da iki şampiyonluğun mimarı oldu. Bu sezon ücreti 18 milyon TL'den 30 milyon TL'ye çıkartılan tecrübeli hocayla iki yıllık yeni sözleşme imzalanacak. Başarılı teknik adamın yeni ücreti 50 milyon TL seviyesine yaklaşacak. Mayıs 2026'ya kadar seçilen Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, görev süresi boyunca Okan Buruk'la çalışacak.




YOLCULUK G.SARAY LİSESİ'NDEN BAŞLADI
G.Saraylı oyuncuları taşıyan üstü açık otobüs, G.Saray Lisesi'nin önünden hareket etti. İstiklal Caddesi'nde başlayan ve taraftarın da katıldığı konvoy sonrasında Şişli'den geçerek Büyükdere Caddesi üzerinden stada ulaştı.
F.Bahçe taraftarı da Cimbom'u beklediCimbom'u
Şampiyon futbolcular, G.Saray Lisesi'nden çıkarken onları bekleyenler arasında formasını giymiş bir Fenerbahçe taraftarı da vardı.




ZİYECH VE KEREM'DEN FİLİSTİN'E DESTEK
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech ve milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, dün şampiyonluk kutlamasından önce Filistin'e destek verdi. Birlikte soykırımcı İsrail'in katliamı altındaki Filistin'in bayrağını açan ikili, bu fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşıp "Özgür Filistin" notunu düştü. Kerem daha önce de Filistinli çocukların cesareti ve direncinin, sahada kendisine ilham verdiğini söyleyip golünü onlara armağan etmişti.




İCARDİ'DEN MESAJLI FORMA!
Maçın ardından, "Bakalım Kadıköy'de nasıl kutlama yapıyorlar'' sözleriyle ezeli rakiplerine sataşmaya başlayan İcardi, en coşkulu kişiydi. Arjantinli süperstar, Florya'da adeta amigoluk yaptı! 'Fener ağlama' tezahüratını başlatan İcardi, 'uyuma' işareti ile rakiplerine göndermede bulunmaya devam etti ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un isminin yazılı olduğu 9 numaralı Galatasaray formasını giydi.

GENERAL İCARDI!
Kutlamaların kilit isimlerinden biri de Mauro İcardi oldu. Arjantinli futbolcu için özel olarak yapılan ve general kıyafeti içinde İcardi'yi gösteren bayrak Florya'nın balkonuna asılırken, oyuncu da taraftarı bu görüntü önünde coşturdu.

TERİM'DEN KUTLAMA
Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımı sosyal medya hesabından tebrik etti. Terim yaptığı paylaşımda, "Sizleri tüm sezon gururla izledim. Hepinizin alnından öpüyorum 24.Şampiyonluk tüm camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Galatasaray ise "Teşekkürler İmparator" şeklinde cevap verdi.
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2026’ya kadar buruk değil mutlu!
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