25 milyon €’nun altına Almanya’ya geri dönün!

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu. 343 Digital Youtube kanalına konuk olan Timur, sarı-kırmızılı kulüpteki transferlerden, Süper Lig ve Avrupa'daki kritik sınavlara kadar pek çok noktaya değindi. Bu sezon 30 milyon Euro + 5 milyon Euro şarta bağlı bonusa Bayern Münih'e giden Boey'in transferinin perde arkasını da anlatan Timur, şunları söyledi: "Sacha Boey için, Bayern gelmiş, bizi köşeye sıkıştırmış. Sacha maça çıkmamış, Bayern istediği için… Bayern, Sacha'nın menajerini yetkilendirmiş, o da başka takımdan teklif getirmiyor. Biz oyuncuyu zaten göndermek istemiyoruz. Masaya Bayern gelmiş, başka teklif yok. 6 ay sonra da artık son senesi. Bayern'e diyorum ki 25 milyon Euro'nun altında bir şeyle havaalanından geri dönsünler, ben pazarlığa başka seviyede başlamam. Sacha da protesto ediyor bunu, gitmek istediği için. Dedim ki, "Bak Sacha, ben sana söz veriyorum, gideceksin. Ben hayallerinize zarar vermeyeceğim. Düşük rakama seni gönderemeyiz. Kendi kendine zarar verirsin. Neyse sonunda transfer gerçekleşti."