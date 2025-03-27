3 ihtimalli derbi aslan’ı

Alanyaspor ve Antalya'yı yenerek havaya giren Galatasaray'da Beşiktaş derbisi için geri sayım başladı. Milli takımlardan sakat dönen Yunus Akgün ve Roland Sallai'nin tedavisi sürüyor. A planı Yunus ile derbiye başlamak olan teknik direktör Okan Buruk, sezonun final haftalarını düşünerek milli oyuncuyu %100 hazır olmadan riske etmek istemiyor. Yunus, Beşiktaş'a yetişmezse, Buruk'un aklında iki senaryo var.

NİHAİ KADRO TAKTİK İDMANDA NETLEŞECEK

Lemina hamlesiyle orta saha kalabalık tutulacak ve Sara sağ açığa geçecek. Yunus yerine ilk 11'deki diğer olasılık ise Mertens'in takıma dönüşü ve Morata'nın kenar forvet rolüne geçmesi...

Bugün ve yarın Kemerburgaz'da yapılacak son taktik çalışmalarda Beşiktaş kadrosu netleşecek. Kalede Muslera, savunmada Frankowski, Sanchez, Abdülkerim ve Eren, orta sahada Torreira ve Sara, hücumda Barış Alper, Morata ve Osimhen'in forması garanti gözüküyor.



SON 10 MAÇTA ASLAN ÜSTÜN

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY arasında oynanan son derbilerde beraberlik çıkmadı. Son 10 karşılaşmada sarı-kırmızılıların galibiyetlerde üstünlüğü bulunuyor. 9'u Süper Lig, 1'i de TFF Süper Kupa mücadelesinden Aslan 6 kez sahadan galip ayrıldı. Kartal ise 4 kez rakibini yendi. Siyah-beyazlılar 17 gol atarken, Cimbom 14 golle karşılık verdi.