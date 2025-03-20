5. yıldız için kenetlendiler

LİGDEmilli ara öncesi takipçisi Fenerbahçe'nin Samsunspor'a takılmasıyla maç fazlasıyla farkı 9'a çıkaran Galatasaray'da moraller bir kez daha yükseldi. Bu olumlu hava camianın bir araya geldiği 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (1905 GSYİAD) geleneksel iftarına da yansıdı. Önceki akşam Zincirlikuyu'daki Hotel Raffles İstanbul'da gerçekleştirilen organizasyona 1200 kişi katıldı.da katıldığı iftarda Aslan, 25. şampiyonluk yolunda kenetlendi.