5. yıldıza 5 hediye!

Takipçisi F.Bahçe ile aradaki 5 puanlık farkı koruyan ve 5. yıldıza koşan G.Saray, gelecek sezon için de tarihi hamleler yapmaya hazırlanıyor. İşte Aslan'da 5. yıldız harekâtı:

YÖNETİM PARASINI HAZIRLADI

1-Gündemin ilk sırasında Victor Osimhen var. Osimhen için sponsorlarla görüşen ve finansmanı hazırlayan Galatasaray Yönetimi, Nijeryalı yıldızın kararını bekliyor.

JAN OBLAK İLE LUNİN MASADA

2-Muslera'ya veda edecek sarıkırmızılılar, A.Madrid'den Oblak ve R.Madrid'den Lunin gibi üst düzey kalecileri listesine ekledi.

GRANİT XHAKA ORTADA İLK ADAY

3-Temas kurulan Leverkusen'den Xhaka, orta sahada en ciddi aday konumunda. İsviçreli yıldız, G.Saray'ın maçlarını takip ediyor.

LEROY SANE RÜYASI BAŞLADI

4-Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olmak isteyen Aslan'ın yaz transfer dönemindeki rüyası Leroy Sane. Bayern Münih ile sözleşmesini uzatma görüşmeleri yapan Alman kanat oyuncusu, imzayı atmazsa G.Saray vites yükseltip şartları zorlayacak.

YERLİ YILDIZLAR ARANIYOR

5-Abdülkerim, Barış Alper ve Eren Elmalı dışında Türkiye'de yetişmiş oyuncusu olmayan sarı-kırmızılılar, yerli takviyesine önem verecek. Kayserispor'dan Gökhan Sazdağı kulübeye düşünülüyor.