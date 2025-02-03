550 milyonluk dev transfer

Aslan'ın yeni transferi Alvaro Morata, dün İstanbul'a gelerek yeni takımına imzayı attı. 1 + yarım dönem olmak üzere toplam 1.5 sezon için kiralanan İspanyol forvet, bu sezon ve gelecek sezonun ilk yarısı olmak üzere 3'erden toplam 6, 2025-26'nın ikinci döneminde ise bedelsiz kiralama opsiyonunun kullanılması halinde yine 3 milyon Euro maaş alacak. Ayrıca Milan'a da 6 milyon Euro kiralama ücreti verilecek. Oyuncunun satın alma opsiyonu 15 Ocak 2026'dan önce kullanılırsa 6 taksitte 8 milyon Euro, Haziran'a kalırsa da 9 milyon Euro olacak.

'OSİMHEN İLE BİRLİKTE ÇOK GOL ATACAĞIZ'

Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Morata'ya 2026-27 ve 2027-28'de 6'şardan 12 milyon Euro maaş verilecek. İşte oyuncunun ilk sözleri: "Buraya gelmem için çok büyük çabalar harcandı. Türkiye'ye gelmemin tek nedeni Galatasaray olabilirdi zaten. Formayı giyip taraftara gururlu anlar yaşatmak için sabırsızlanıyorum. Daha önce de İstanbul'a gelip stadyumumuzda oynama fırsatım olmuştu. Taraftarımızın nasıl olduğunun bilincindeyim. Buraya gelmeden bana sevgilerini gösterdiler. Sabırsızlanıyorum onların karşısında oynamak ve onlara başarılar yaşatmak için. Osimhen'le birlikte iş birliği yapıp çok gol atmak için elimden geleni yapacağım."



YENI İCARDI OLACAK!

MORATA transferinde en önemli faktörlerden birinin Okan Buruk olduğu öğrenildi. Yönetime yıldız futbolcuyu çok istediğini ısrarla dile getiren Buruk, "İcardi-Osimhen'li sistemimizi sürdüremedik. Tadı da damağımızda kaldı. Eğer Morata gelirse yeniden bu sistemi kullanabiliriz. Osimhen ile birlikte oynatacağım" dedi. 51 yaşındaki çalıştırıcı ayrıca oyuncu ile de görüntülü konuşup planlarını anlatarak transferin de önünü açtı.





İSPANYOLCA KARDEŞLIĞI!

ALVARO Morata, Galatasaray tarihindeki altıncı İspanyol futbolcu oldu. Albert Riera, Jose Rodriguez, Inaki Pena, Juan Mata ve Angelino'dan sonra sarı-kırmızılı takıma gelen Morata, Güney Amerikalı oyuncular sayesinde uyum sorunu çekmeyecek. İspanyol forvet ana dili İspanyolca olan Muslera, Torreira, İcardi ve Sanchez ile direkt iletişim kuracak.



BUGÜN KADROYA ALINABİLİR

SAĞLIK kontrollerinden geçen ve özel uçak ile Gaziantep'e götürülen Morata, Okan Buruk ve takım arkadaşları ile akşam saatlerinde otelde tanıştı. İspanyol yıldız, bugün kulübede yer alabilir.



F.BAHÇE İÇİN ZEHİR ZEMBEREK AÇIKLAMA

G.SARAY, dünkü F.Bahçe- Rizespor maçının ardından bir açıklama yayımladı. "Türk futboluna getirmek istedikleri yeni düzeni gördük" sözleriyle başlayan mesajda şu ifadeler kullanıldı: "Ağızlarından hakkı hukuku hiçbir zaman düşürmeyen ama kazanmak için gerek geçmişte gerekse bugün (dün), her türlü yola başvurmaktan çekinmeyen bu hırsızlar, sahada rakiplerinin emeğini çalmaya devam ettiler. Onlar için yabancı VAR, futbola adalet getirmek için değil; istedikleri ayrıcalığı sağlamak, haksız kararları vermek için var! Tüm bu rezilliği görüp, sahada yüzleri kızarmadan sevinen bu kötü insanlara, hak yiyerek şampiyon olunmayacağını bir kez daha göstereceğiz. Yabancı VAR'ınızla, MHK Başkanınızla, Federasyonunuzla, kullandığınız tüm aparatlarla bu ülke futbolundan gideceksiniz!"



NELSSON GİTTİ GİDİYOR!

Ayrılmak için farklı kulüplerle görüşmeler yapan Victor Nelsson, artık yolun sonuna geldi. Danimarkalı stoperin kendi isteğiyle dün yapılan idmana katılmadığı ve bu nedenle Gaziantep kafilesine dahil edilmediği resmen açıklandı. Nelsson'un İtalyan ekipleriyle temasta olduğu, G.Saray'ın ise 10 milyon Euro bonservis istediği öğrenildi.