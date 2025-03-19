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Giriş Tarihi: 19.3.2025

700 milyon TL’lik yüz akı

G.Saray’ın 130 dönümlük arazinin 30 dönümüne yaptığı yeni tesisleri göz kamaştırdı. Altyapı için de biri suni çimli 4 yeni saha inşa edilecek

TURGUT DOĞAN
700 milyon TL’lik yüz akı

G.Saray, yeni tesisleri Kemerburgaz'ı tanıttı… 130 dönümlük arazinin bir bölümünde yapılan A takım kamp binası ve iki saha toplamda 30 dönümü kapsıyor.

Arka tarafta bulunan 100 dönüme ise akademi binası, biri suni çim olmak üzere 4 futbol sahası ve bu sahalardan birinde de hazırlık maçları oynanması adına tribün de yapılacak. Tesisin tüm finansmanının G.Saray Kulübü tarafından yapıldığı ve toplamda 700 milyon TL'lik bir maliyet olduğu da Başkan Dursun Özbek tarafından açıklandı.


ASLAN VADİSİ GELİYOR!
Başkan Dursun Özbek, sıranın RAMS Park Stadı'nın altındaki araziye geldiğini söyledi. Özbek, "Stadın altındaki arazide basketbol ve voleybol salonu, yüzme havuzumuzu yapacağız. G.Saray'ın 17 branşının dağılmışlığı yönetimi zorlaştırırken büyük masrafı da beraberinde getiriyor. Burasını bir Aslan vadisi şeklinde düşünüyorum" dedi.

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700 milyon TL’lik yüz akı
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