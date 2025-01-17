72 saatlik yıldız planı

Ara transferde savunma ve hücuma takviyeler yapmaya hazırlanan Galatasaray, fırsat transferi için 4-5-6 Şubat tarihlerini bekleyecek. Avrupa'nın üst düzey liglerinde ara transfer dönemi 3 Şubat'ta sona eriyor. Avrupa Ligi için 3 değişiklik yapma hakkı olan sarı-kırmızılı kulübün UEFA'ya kadro güncellemesi yapacağı son gün ise 6 Şubat. Galatasaray, 4-5-6 Şubat tarihlerini kapsayan 72 saatlik bu süreçte fırsat transferi kovalayacak. Sezon başında Victor Osimhen ve iki sene önce Nicolo Zaniolo bu şekilde sarı-kırmızılı kulübe imza atmıştı.

MAURO İCARDİ KADRODAN ÇIKIYOR

30 Ocak'ta Ajax'a konuk olacak Galatasaray, Avrupa Ligi grubunu ilk 8'de bitirirse transferde hamlelerini Avrupa şampiyonluğu için atacak. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro İcardi'nin ismi UEFA listesinden çıkartılacak. Sallai ve iki yeni transferin ismi UEFA'ya bildirilecek.



23 MAÇLIK SERİ SÜRÜYOR

G.Saray ile Hatayspor, tarihlerinde 9 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların birini hükmen Aslan kazanırken toplamda 6 galibiyet aldı, Hatayspor ise 3 defa güldü. Aslan'ın yenilmezlik serisi ise devam ediyor. En son Şampiyonlar Ligi playoff turunda Young Boys'a mağlup olan sarı-kırmızılılar ardından oynadığı 16'sı Süper Lig, 6'sı Avrupa Ligi ve 1'i de Türkiye Kupası maçlarında 17 defa kazanıp 6 beraberlik aldı, 23 maçta hiç kaybetmedi.

HEDEF DEPLASMANDA 18

BU sezon ligde deplasman maçlarının tamamını kazanan G.Saray, 8'de 8 yaptı. Sarı-kırmızılılar ayrıca son 17 dış saha maçından da galibiyetle ayrıldı. En son 11 Ocak 2024'te Sivas'ta 1-1'lik beraberliğe razı olan sarı-kırmızılı ekip, iki sezondur dış sahada rakip tanımıyor. Galatasaray, ligde deplasmanda son yenilgisini geçen sezonun ilk yarısında Mersin'deki karşılaşmada Hatayspor'dan almıştı.