8 numaraya 20 milyon €

Batshuayi'yi bedavaya kadrosuna katan Galatasaray'ın Jelert için kasasından 9 milyon Euro bonservis ücreti çıktı. Zaniolo'yu 6.4 milyon Euro'ya Atalanta'ya kiralayan sarı-kırmızılı kulüp, Tete'yi 4.75 milyon Euro'ya Panathinaikos'a gönderdikten sonra Emin Bayram'ı 4 milyon Euro'ya Westerlo'ya sattı.
Transfer operasyonunda şu an 6 milyon Euro kârda olan Galatasaray cephesi, 8 numara takviyesine 20 milyon Euro bütçe ayırdı.
DUBOİS VE YUSUF'A DA YOL GÖRÜNEBİLİR
Manchester United'dan Scott McTominay başta olmak üzere birçok yıldız oyuncuyla temas kuruldu ve görüşmeler devam ediyor.
Sarı-kırmızılı kulüpte
dolu olan yabancı kontenjanı
ise Cicaldau ve Oliveira
ile yollar ayrılarak boşalacak.
Dubois ve Yusuf Demir'in
durumu da transferlere
göre şekillenecek.