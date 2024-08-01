8 numaraya 20 milyon €

Batshuayi'yi bedavaya kadrosuna katan Galatasaray'ın Jelert için kasasından 9 milyon Euro bonservis ücreti çıktı.Transfer operasyonunda şu an 6 milyon Euro kârda olan Galatasaray cephesi, 8 numara takviyesine 20 milyon Euro bütçe ayırdı.Sarı-kırmızılı kulüptedolu olan yabancı kontenjanıise Cicaldau ve Oliveiraile yollar ayrılarak boşalacak.Dubois ve Yusuf Demir'indurumu da transferleregöre şekillenecek.