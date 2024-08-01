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Giriş Tarihi: 1.8.2024

8 numaraya 20 milyon €

Sarı-kırmızılı yönetim, orta sahaya yapılacak takviye için hatırı sayılır bir bütçe oluşturdu. Başta McTominay olmak üzere birçok yıldız oyuncuyla temas kuruldu. Dolu kontenjan nedeniyle Cicaldau ya da Oliveira gidecek

Batshuayi'yi bedavaya kadrosuna katan Galatasaray'ın Jelert için kasasından 9 milyon Euro bonservis ücreti çıktı. Zaniolo'yu 6.4 milyon Euro'ya Atalanta'ya kiralayan sarı-kırmızılı kulüp, Tete'yi 4.75 milyon Euro'ya Panathinaikos'a gönderdikten sonra Emin Bayram'ı 4 milyon Euro'ya Westerlo'ya sattı. Transfer operasyonunda şu an 6 milyon Euro kârda olan Galatasaray cephesi, 8 numara takviyesine 20 milyon Euro bütçe ayırdı.

DUBOİS VE YUSUF'A DA YOL GÖRÜNEBİLİR
Manchester United'dan Scott McTominay başta olmak üzere birçok yıldız oyuncuyla temas kuruldu ve görüşmeler devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüpte dolu olan yabancı kontenjanı ise Cicaldau ve Oliveira ile yollar ayrılarak boşalacak. Dubois ve Yusuf Demir'in durumu da transferlere göre şekillenecek.
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8 numaraya 20 milyon €
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