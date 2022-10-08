8+3 yüzünden milliler başarısız!

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, dün yapılan idman öncesinde soruları yanıtladı.özellikle 8+3 kuralı ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.diyerek sözlerine başlayan Buruk şunları söyledi:"8+3 kuralını benden başka konuşan yok. Seyirci mutsuz, medya mutsuz, hocalar mutsuz.Bu kural gelmeden önce Milli Takım başarılıydı, şu anda iyi değiller. Oyuncularımız da Avrupa'ya gidiyordu. İnşallah bu sorunlar çözülür.Bu kurala adapte olmaya çalışacağız. Türk futbolcu transferi kısıtlı! Oyuncu yetiştirme sıkıntımız var. Kendi altyapımızdan oyuncuları yetiştirmemiz gerekiyor.""Türk savunmacı bulmak zor,. Yurt dışındaki oyuncularımız için de öyle. 6- 7 milyon Euro paralar isteniyor. Devre arasında Türk oyuncu almaya çalışacağız ama içeriden deBURUK, İcardi için ise şu yorumu yaptı: Bize önemli katkı verecektir.Geçen hafta ağrısı vardı ve zor bir hafta geçirdi. Son 3 gün izin vardı, ülkesine gitti ve döndü. İyi çalışıyor, bir sonraki maçta, kendisini hazır şekilde sahada göreceğiz."Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur programı belli oldu.kupa serüveninde G.Saray da sahne alacak. Kastamonuspor ile eşleşen Aslan, 19 Ekim'de 21.00'de rakibini ağırlayacak.