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Giriş Tarihi: 8.10.2022

8+3 yüzünden milliler başarısız!

BERKAY TURAN
8+3 yüzünden milliler başarısız!

“Seyirci, medya, hocalar mutsuz. Kimin mutlu olduğunu, kimin fayda sağladığını merak ediyorum. Bu kural gelmeden önce Milli Takım başarılıydı, oyuncularımız da Avrupa’ya daha çok gidiyordu.”

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, dün yapılan idman öncesinde soruları yanıtladı. Takımın beklenenden iyi durumda olduğunu vurgulayan ve son 5 sezonun en iyi başlangıcını yaptıklarının altını çizen 48 yaşındaki çalıştırıcı, özellikle 8+3 kuralı ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. "Kim çıkardı bu kuralı?" diyerek sözlerine başlayan Buruk şunları söyledi:

TFF SINIR İÇİN ÇALIŞMA YAPIYOR
"8+3 kuralını benden başka konuşan yok. Seyirci mutsuz, medya mutsuz, hocalar mutsuz. Kimin mutlu olduğunu, kimin fayda sağladığını merak ediyorum. Bu kural gelmeden önce Milli Takım başarılıydı, şu anda iyi değiller. Oyuncularımız da Avrupa'ya gidiyordu. İnşallah bu sorunlar çözülür. TFF'nin çalışma yaptığını biliyoruz. Bu kurala adapte olmaya çalışacağız. Türk futbolcu transferi kısıtlı! Oyuncu yetiştirme sıkıntımız var. Kendi altyapımızdan oyuncuları yetiştirmemiz gerekiyor."

TÜRK FUTBOLCULAR ÇOK PAHALI
"Türk savunmacı bulmak zor, bulduğunuzda da çok büyük rakamlar isteniyor. Yurt dışındaki oyuncularımız için de öyle. 6- 7 milyon Euro paralar isteniyor. Devre arasında Türk oyuncu almaya çalışacağız ama içeriden de bunu çözmeye çalışacağız."



İCARDI'DE SORUN YOK
BURUK, İcardi için ise şu yorumu yaptı: Bize önemli katkı verecektir. İyi bir karakter. Herkesle arası çok iyi. Sorunsuz bir oyuncu. Dışarıdan farklı düşünülüyor ama öyle değil. Geçen hafta ağrısı vardı ve zor bir hafta geçirdi. Son 3 gün izin vardı, ülkesine gitti ve döndü. İyi çalışıyor, bir sonraki maçta, kendisini hazır şekilde sahada göreceğiz."

ASLAN 19 EKİM'DE A SPOR'DA
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur programı belli oldu. A Spor'un canlı ve şifresiz olarak ekranlara taşıdığı kupa serüveninde G.Saray da sahne alacak. Kastamonuspor ile eşleşen Aslan, 19 Ekim'de 21.00'de rakibini ağırlayacak. 18 Ekim-20 Ekim tarihleri arasında toplam 34 maçla birlikte kupa heyecanı sürecek.

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8+3 yüzünden milliler başarısız!
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