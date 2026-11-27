MHK Başkanı Anthony Taylor, haftanın maçlarında tartışılan kararları yorumlarken G.Saray'ın Samsun karşılaşmasında Torreira ile attığı golde ofsayt kararı çıkması gerektiğini söyledi. Okan Buruk'un kırmızı kart gördüğü el sıkışma olayına değinmeyen Taylor, Abdülkerim'in gol öncesi eğilmesi için şu yorumu yaptı: "Abdülkerim kalecinin görüş açısını kapatması nedeniyle kaleci şutun çekildiği an topu göremediği açıkça görülmektedir. Bu nedenle ofsayt verilerek gol iptal edilmeliydi ayrıca VAR'ın hakemi incelemeye davet etmeliydi."
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Mete Efendioğlu - Editör