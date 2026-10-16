Abdülkerim’in ‘dev’ farkı!

Barcelona maçında yedek soyunup formasını İsmail Jaboks'a kaptıran Abdülkerim Bardakcı'nın değeri bir kez daha anlaşıldı. 5 yıldır savunmanın tandeminde başarıyla mücadele eden, A Milli Takım'a kadar yükselen 32 yaşındaki stoperin forma giymediği 3 Şampiyonlar Ligi maçında sarı-kırmızılı takım kalesinde toplamda 12 gol yedi ve bu da maç başına 4 gole denk geldi. Zaman zaman eleştirilse de Abdülkerim'in geçen sezon oynadığı 11 karşılaşmada ise G.Saray, ağlarında 15 gol görürken bu karne maç başına 1.3 oldu.



SİNGO'DA SIFIR RİSK

3 Eylül'de antrenmanda sakatlanan Wilfried Singo için risk alınmayacak. 42 gündür formasına hasret olan Fildişi Sahilli savunmacının tedavisi devam ediyor. Yarın oynanacak Gençlerbirliği ve 21 Ekim'deki Lille mücadelesinde dinlendirilecek olan Singo'yu yüzde 100 hazır olmadan oynatmak istemeyen teknik heyet, F.Bahçe maçını bekliyor.



LEAO'DAN MESAJ!

BEKLENTİLERİN henüz gerisinde olan Rafael Leao, G.Saray'da kendine olan desteğin çok fazla olduğunu söyledi. Portekizli yıldız, "Kendimi evimde hissediyorum. Buradaki herkes, kulüpte bana çok iyi davranıyor ve burada olmaktan gerçekten mutluyum. Bu yıl büyük şeyler başarmak istiyorum" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör