Acil çözüm Calabria

Galatasaray, sezon başında 9 milyon Euro bonservis ödeyerek Kopenhag'dan renklerine kattığı Elias Jelert'te tam anlamıyla hayal kırıklığı yaşadı.Sağ bekte Kaan Ayhan'ın yedeği konumuna düşen 21 yaşındaki oyuncu, Jakobs'un sakatlığında sol beke de alternatif olamadı.Yönetim, Jelert'in çare olamadığı bek rotasyonuna ara transfer döneminde takviye düşünüyor. Sezon başında teklif götürülen Milan'dan Davide Calabria yeniden gündeme geldi. İtalyan devinde istediği süreleri alamayan27 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda bitecek sözleşmesini de uzatmadı.Davide Calabria, kariyeri boyunca sadece Milan forması giydi. Milan altyapısından 2013-14 sezonunda U19 takımına yükseldi. 2015-16'da da A Takıma çıktı. 27 yaşındaki oyuncu futbol hayatında 314 resmi maça çıktı. 23 bin 389 dakikada 14 gol-22 asist üretti. Savunma yönü güçlü olan oyuncu, sağ bek dışında savunmanın solunda da görev yapabiliyor. İtalya Milli Takım formasını ise U17'den U21'e kadar giyindi. A Takım'la ilk maçına 11 Kasım 2020'de çıktı ve o tarihten bu yana 7 karşılaşmada görev aldı. Milan'la bir İtalya Ligi şampiyonluğu (2021-22) bir de İtalya Süper Kupası (2016-17) kaldırdı.GALATASARAY, Süper Lig'de 1 Aralık Pazar günü oynayacağı Eyüpspor maçının pazartesi gününe ertelenmesi için TFF'ye başvuruda bulunmuştu. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da kendileri gibi 28 Kasım'da sahada olacağını ancak rakiplerinin ligde 2 Aralık'ta boy göstereceğini belirten sarı-kırmızılılara beklemediği cevap geldi. Federasyon, G.Saray'ın bu talebini reddetti.