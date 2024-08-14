Acil stoper aranıyor dev aday: Toure

Galasaray'da Davinson Sanchez'in sakatlığının ardından stoper hattında transfer için kollar sıvandı. Emin Bayram Westerlo'ya satılırken, Abdülkerim Bardakcı'ya da Suudi Arabistan'dan ciddi ilgi söz konusu. Abdülkerim'e 10 milyon Euro'nun üzerinde değer biçen sarı-kırmızılılar, B planı olarak İsaak Toure'yi görüyor. Fransa'da Ligue 2'ye düşen Lorient'in oyuncusu Toure, Fildişi Sahilli asıllı olmasına rağmen alt yaş kategorilerinde Fransa Milli Takımı forması giydi. 2003 doğumlu olan İsaak Toure, 2.06 metrelik boyu ile hava toplarında büyük bir etkiye sahip.
Lorient'in 8 milyon Euro'ya geçtiğimiz sezonun başında Marsilya'dan transfer ettiği başarılı futbolcunun 4 sezon kontratı bulunuyor. İsaak Toure, olası stoper satışında Galatasaray Kulübü'nün alternatif olarak belirlediği isim konumunda.
Divanda gündem Florya
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alatasaray'ın Ağustos ayı Divan Kurulu toplantısı bugün 13.30'da RAMS Park'ta gerçekleşecek. Sarı-kırmızılı yönetim, başta Florya projesi olmak üzere üyelere bilgi verecek. Florya için oluşturulan komisyonun başına, eski başkanlardan Adnan Polat getirilmişti.
Wan Bissaka 18 milyona gitti!
ASLAN'IN sağ bek arayışları sırasında ilk adayı olan Aaron Wan Bissaka, Aston Villa'ya transfer oldu. Sarı-kırmızılıların Manchester United ile yaptığı pazarlıklarda istenen yüksek ücret nedeniyle vazgeçtiği oyuncu için West Ham, 18 milyon Euro bonservis ödedi.