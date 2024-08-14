Acil stoper aranıyor dev aday: Toure

Galasaray'da Davinson Sanchez'in sakatlığının ardından stoper hattında transfer için kollar sıvandı. Emin Bayram Westerlo'ya satılırken, Abdülkerim Bardakcı'ya da Suudi Arabistan'dan ciddi ilgi söz konusu. Abdülkerim'e 10 milyon Euro'nun üzerinde değer biçen sarı-kırmızılılar, B planı olarak İsaak Toure'yi görüyor.Lorient'in 8 milyon Euro'ya geçtiğimiz sezonun başında Marsilya'dan transfer ettiği başarılı futbolcunun 4 sezon kontratı bulunuyor.alatasaray'ın Ağustos ayı Divan Kurulu toplantısı bugün 13.30'da RAMS Park'ta gerçekleşecek. Sarı-kırmızılı yönetim, başta Florya projesi olmak üzere üyelere bilgi verecek.ASLAN'IN sağ bek arayışları sırasında ilk adayı olan Aaron Wan Bissaka, Aston Villa'ya transfer oldu. Sarı-kırmızılıların Manchester United ile yaptığı pazarlıklarda istenen yüksek ücret nedeniyle vazgeçtiği oyuncu için West Ham, 18 milyon Euro bonservis ödedi.