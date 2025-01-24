Ahmed Kutucu’da mutlu son!

Cimbom, Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu'nun transferinde muradına erdi. Sarı-kırmızılılar, Eyüpspor ile yaptığı pazarlıklarda anlaşma sağlamış ancak 24 yaşındaki oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyordu. Dün bütün pürüzler giderildi ve genç forvet resmen Aslan oldu. Sarı-kırmızılılar, Ahmed Kutucu ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Yetenekli oyuncu için Cimbom, Eyüpspor'a 5 milyon 962 bin Euro bonservis bedeli ödeyeceğini açıkladı. Ahmed Kutucu'nun, Konyaspor maçının kadrosuna alınacağı öğrenildi.





İŞTE ALACAĞI ÜCRET

Galatasaray, Ahmed Kutucu'ya gece yarısı formayı giydirdi. Kulüp KAP'a yaptığı açıklamada, 24 yaşındaki forvete sezon sonuna kadar 20 milyon TL vereceğini açıklarken, diğer sezonlar için ise sırasıyla 50 milyon, 60 milyon ve 75 milyon TL ödeyeceğini bildirdi.



BARIŞ ALPER'E VİZE ÇIKMADI

G.SARAY'IN her bölgedeki jokeri olan Barış Alper Yılmaz'a ara transferde ayrılık izni yok. Sezon başında Nottingham Forest'ın transfer etmek istediği Barış Alper Yılmaz'a ara transfer döneminde bir başka İngiliz ekibinden teklif geldi. West Ham, bonuslarla 25 milyon Euro'yu (928 milyon TL) gözden çıkardı ancak Galatasaray cephesi, Ocak ayı için kapıları kapadı. Yıldız oyuncuyu bu dönemde satmayı düşünmeyen sarı-kırmızılı kulüp, sezon sonunda Barış Alper Yılmaz için gelecek teklifleri değerlendirecek. West Ham'a olumlu yaklaşan Barış Alper'e sezon sonu kolaylık sağlanacağının sözü verildi. İngilizce ve İtalyanca özel dersler alarak kendisini Avrupa'ya hazırlayan 24 yaşındaki milli ismin bu süreçten olumsuz etkilenmemesi adına ücretine zam yapılacak.