Alisson’u bize getir!

CİMBOM, ALISSON'A DÜMENİ KIRARSA TAFO EN BÜYÜK YARDIMCISI OLACAK
Galatasaray'da sezon sonunda yaşanacak en önemli değişim kalede olacak. Uruguay 3. Lig ekibi S.Bella ltalia'yı satın alan Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Eşi ve çocukları ülkesinde yaşadığı için ayrılmaya karar veren 38 yaşındaki Muslera yerine Galatasaray cephesi arayışlara başladı. Scout ekibi, alternatifi bol bir liste hazırlıyor.
Liverpool'un Brezilyalı kalecisi Alisson Becker'in durumu da yakından takip ediliyor.
İngiliz devi önümüzdeki sezon için 30 milyon Euro bonservisle Gürcü kaleci Giorgi Mamardashvili'yi transfer etti. 32 yaşındaki Becker, Liverpool'dan ayrılmaya karar verirse Galatasaray masada olacak. Ancak Brezilyalı eldiveni Avrupa'dan birçok kulüp gündemine aldı. Sarıkırmızılı takım, şu anda Liverpool'da antrenörlük yapan efsanesi Taffarel faktörüne güveniyor.