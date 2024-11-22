Alisson’u bize getir!

CİMBOM, ALISSON'A DÜMENİ KIRARSA TAFO EN BÜYÜK YARDIMCISI OLACAKGalatasaray'da sezon sonunda yaşanacak en önemli değişim kalede olacak. Uruguay 3. Lig ekibi S.Bella ltalia'yı satın alan Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Eşi ve çocukları ülkesinde yaşadığı için ayrılmaya karar veren 38 yaşındaki Muslera yerine Galatasaray cephesi arayışlara başladı.İngiliz devi önümüzdeki sezon için 30 milyon Euro bonservisle Gürcü kaleci Giorgi Mamardashvili'yi transfer etti. 32 yaşındaki Becker, Liverpool'dan ayrılmaya karar verirse Galatasaray masada olacak.