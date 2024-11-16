Alkışlar Osimhen’e

Benin karşısında Nijerya'yı yenilgiden kurtaran isim Victor Osimhen oldu. Attığı golle 1-1'lik beraberliği getiren Osimhen, Galatasaray'daki formunu milli takıma taşıdı. Nijerya'nın 18 Kasım'da Ruanda ile oynayacağı maçta da en büyük kozu Osimhen olacak.Bu konuda Mane'yi örnek aldığını söyleyen 25 yaşındaki santrfor,dedi.