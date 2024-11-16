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Giriş Tarihi: 16.11.2024

Alkışlar Osimhen’e

Yıldız oyuncu, G.Saray’ın ardından milli takımda da gollerini sıraladı. Sosyal sorumluluk projeleri ile Afrika’nın yardımına koştu

Alkışlar Osimhen’e
Benin karşısında Nijerya'yı yenilgiden kurtaran isim Victor Osimhen oldu. Attığı golle 1-1'lik beraberliği getiren Osimhen, Galatasaray'daki formunu milli takıma taşıdı. Nijerya'nın 18 Kasım'da Ruanda ile oynayacağı maçta da en büyük kozu Osimhen olacak. Yıldız oyuncu bunun yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de imza atıyor. Bu konuda Mane'yi örnek aldığını söyleyen 25 yaşındaki santrfor, "Ben de Afrika'daki engelli insanlara yardım etmek istiyorum. Bir engelli merkezi açmak üzereyim. Herkesin eşit hissederek yaşamasını istiyorum" dedi.
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Alkışlar Osimhen’e
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