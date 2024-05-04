Allah onu ıslah etsin

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, F.Bahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. 343 Digital Youtube kanalına konuşan Timur, "Ali Koç net bir şekilde beni tehdit etti. Yalancı, ahlâksız, alzheimer, yarım akıllı tarzı cümleler kullanıldı bana. Ben 42 yaşındayım. Sırf ortam gerilmesin diye bir şey demedim. Allah ıslah etsin, benim yapacak bir şeyim yok. Toplum zarar görmesin diye susuyorsun, sonra konuşmuyor diyor. Kendi başarısızlığını gidermek için her şeyi manipüle ediyorlar. 'Biz bu kadar yıldır şampiyon olamadık' diyorlar. Belki de hak yemene rağmen şampiyon olamadın.
Bana 20'den fazla hakaret edildi. Karşılık vermedim bunlara. Versem camianın içinde daha çok saygı görürdüm" ifadelerini kullandı.
'TAMAM MI DEVAM MI BİLMİYORUM'
Ali Koç'un daha önce sarf ettiği, "Hakemlere nefes aldırmayın. AVM'de görürseniz tepki gösterin, fotoğraflarını çekin" sözlerine de değinen Timur, "Bir şeye karar verirken adaleti de gözetmek lazım. Yabancı hakem ve yerli hakem ayrımında yerlilere de o kadar haksızlık edilmesin. Yabancı hakemin de evine adam gönderirsin, çocuğu sıkıştırırsın, AVM'lerde çevirirsin. Bakalım böyle yaparsanız o düzgün maç yönetir mi!
5 tane yabancı hakem seçelim ve tüm görüntüleri de verelim. Ne olduğu ortaya çıksın. Kupalar müzeden çıkmayacak ama toplum 'Sen haksız şampiyon oldun' diyecek" şeklinde konuştu. Yeni dönemde yönetimde olup olmayacağıyla ilgili soruya ise Erden Timur şu yanıtı verdi: "Bilmiyorum, kısmet."