Allah onu ıslah etsin

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, F.Bahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. 343 Digital Youtube kanalına konuşan Timur, "Ali Koç net bir şekilde beni tehdit etti. Yalancı, ahlâksız, alzheimer, yarım akıllı tarzı cümleler kullanıldı bana. Ben 42 yaşındayım. Sırf ortam gerilmesin diye bir şey demedim. Allah ıslah etsin, benim yapacak bir şeyim yok.Bana 20'den fazla hakaret edildi. Karşılık vermedim bunlara. Versem camianın içinde daha çok saygı görürdüm" ifadelerini kullandı.Ali Koç'un daha önce sarf ettiği, "Hakemlere nefes aldırmayın. AVM'de görürseniz tepki gösterin, fotoğraflarını çekin" sözlerine de değinen Timur, "Bir şeye karar verirken adaleti de gözetmek lazım. Yabancı hakem ve yerli hakem ayrımında yerlilere de o kadar haksızlık edilmesin.5 tane yabancı hakem seçelim ve tüm görüntüleri de verelim. Ne olduğu ortaya çıksın. Kupalar müzeden çıkmayacak ama toplum 'Sen haksız şampiyon oldun' diyecek" şeklinde konuştu.