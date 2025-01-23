Alman panzeri Yunus’un peşinde

Galatasaray forması altında bu sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Yunus Akgün, Borussia Dortmund'un transfer listesine dahil oldu.Haberde Napoli ve Chelsea'nin, Alman futbolcu Karim Adeyemi ile ilgilendiği bildirildi. Nuri Şahin'in eski takımının, 24 yaşındaki sarı-kırmızılı oyuncu için girişimlere başladığı belirtildi. Bilindiği gibi sezon başında dabedeliyle Benfica'ya gitmişti.