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Giriş Tarihi: 23.1.2025

Alman panzeri Yunus’un peşinde

Sezon başında Kerem Aktürkoğlu’nu Benfica’ya satan G.Saray’ın kapısı şimdi de Yunus Akgün için çalındı. Adeyemi’yi satmaya hazırlanan Alman kulübü, yerini 24 yaşındaki yıldızla doldurmak istiyo

Alman panzeri Yunus’un peşinde
Galatasaray forması altında bu sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Yunus Akgün, Borussia Dortmund'un transfer listesine dahil oldu. L'Equipe'te yer alan habere göre; Dortmund, Adeyemi'nin ayrılması durumunda 23 yaşındaki futbolcunun yerine milli yıldızı düşünüyor. Haberde Napoli ve Chelsea'nin, Alman futbolcu Karim Adeyemi ile ilgilendiği bildirildi. Nuri Şahin'in eski takımının, 24 yaşındaki sarı-kırmızılı oyuncu için girişimlere başladığı belirtildi. Bilindiği gibi sezon başında da Kerem Aktürkoğlu, 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Benfica'ya gitmişti.
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Alman panzeri Yunus’un peşinde
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