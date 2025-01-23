Alman panzeri Yunus’un peşinde

Galatasaray forması altında bu sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Yunus Akgün, Borussia Dortmund'un transfer listesine dahil oldu. L'Equipe'te yer alan habere göre; Dortmund, Adeyemi'nin ayrılması durumunda 23 yaşındaki futbolcunun yerine milli yıldızı düşünüyor.
Haberde Napoli ve Chelsea'nin, Alman futbolcu Karim Adeyemi ile ilgilendiği bildirildi. Nuri Şahin'in eski takımının, 24 yaşındaki sarı-kırmızılı oyuncu için girişimlere başladığı belirtildi. Bilindiği gibi sezon başında da Kerem Aktürkoğlu, 12 milyon Euro bonservis
bedeliyle Benfica'ya gitmişti.