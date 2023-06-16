Altın çağını yaşıyor

umhuriyetin 100. yılında G.Saray'a Süper Lig'deki 23. şampiyonluğunu yaşatarak tarihe adını altın harflerle yazdıran49 yaşındaki hoca, daha önce Başakşehir ile Süper Lig (2019-20) ve Akhisarspor ile de Türkiye Kupası (2017-18) zaferlerini elde etti. Başarılı çalıştırıcı; sarıkırmızılılarla ile ipi göğüsleyen 13. farklı teknik adam olurken, G.Saray'daOkan Buruk, bu başarısıyla hem futbolcu hem de teknik adam olarak ikişer kez şampiyonluğa ulaşan ilk isim unvanını aldı. 49 yaşındaki çalıştırıcı, aynı takım ile hem futbolcu hem de hoca olup şampiyonluk yaşayan 4'üncü isim olarak daveüçlüsüne katıldı., bu sezon üst üste 14 galibiyet alarak ilki başardı. Aslan, Beşiktaş'ın 1959-60'taki performansını geride bırakıp lig tarihinin en uzun galibiyet serisini yaptı.BURUK, 36 karşılaşmada topladığı 88 puanla kariyerinin zirvesine çıktı. Daha önce 2019-20'de Başakşehir ile 69 puan almıştı.Aktürkoğlu, lig ve Türkiye Kupası'nda 23 gole (10 gol-13 asist) etki edip kariyer rekoru kırdı. Milli futbolcu, ligde asist kralı (11) oldu.devlerin listesinden düşmeyen Sacha Boey, skor verimliliğinde zirveyi gördü. 1 gol atıp 4 asist gerçekleştirip, en iyi performansını yaptı., Süper Lig tarihinde G.Saray'ın üst üste 8 golünü atan ilk futbolcu unvanını aldı. Daha önce art arda 5 kez ağları bulan Jardel'i geçen Tangocu, sezonu 22 gol-7 asistle kapattı.10 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da gerçekleşen Şampiyonlar Ligi Final maçında ipi göğüsleyen İngiliz deviLüks otel, Marriott International'ın en son açtığı ve mücadelenin oynandığı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na en yakın ve deniz kıyısında konumlanıyor.