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Giriş Tarihi: 28.11.2024

Ameliyatı Arjantin’de

Sakatlığı sonrası ülkesine giden İcardi’ye ameliyatı için İstanbul önerildi. Ancak 31 yaşındaki forvet kabul etmedi ve Arjantin’de kalmak istediğini söyledi. Operasyon pazartesi günü gerçekleşecek

Ameliyatı Arjantin’de
Tottenham'la oynanan maçta (7 KASIM) sakatlanan, sağ diz ön çapraz bağında kopma ve menisküsünde hasar oluşan İcardi'nin ameliyat tarihi belli oldu. Kulüp doktoru Yener İnce, operasyonun futbolcunun ülkesi Arjantin'de gerçekleşeceğini belirtip, "İcardi'nin hem sosyal hem ailesel sebeplerle ülkesinde olduğunu biliyorsunuz. Hazırlık sürecini orada geçirdik. İleriki dönemde rehabilitasyon aşamasında aksaklıklar yaşamamak adına ameliyatın orada yapılmasına karar verdik. Pazartesi günü orada gerçekleştirilecek ameliyat. Klinik için görüşmeleri tamamladık" bilgisini verdi. Bu arada İcardi'ye İstanbul'da ameliyat önerildi ama oyuncu kabul etmedi ve Arjantin'de kalmak istediğini söyledi. 31 yaşındaki forvet, operasyonun ardından 7-8 ay sonra sahalara dönecek. Her şey yolunda giderse İcardi temmuz ayında takımla beraber olacak.




İŞTE İCARDİ'NİN YENİ SEVGİLİSİ
Wanda Nara ile ayrılan Mauro İcardi'nin, kendisine yeni bir sevgili bulduğu iddia edildi. İtalyan basınından Corriere della Sera, Arjantinli yıldızın yalnızlığının kısa sürdüğünü aktardı. Kolombiya'da kendi firmasını işleten ve bir TV şovuna ev sahipliği yapan avukat Angela Burgos ile İcardi'nin çıktığı ifade edildi.

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Ameliyatı Arjantin’de
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