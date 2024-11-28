Ameliyatı Arjantin’de

Tottenham'la oynanan maçta (7 KASIM)
sakatlanan, sağ diz ön çapraz bağında kopma ve menisküsünde hasar
oluşan İcardi'nin ameliyat
tarihi belli oldu. Kulüp doktoru Yener
İnce, operasyonun futbolcunun ülkesi
Arjantin'de gerçekleşeceğini belirtip, "İcardi'nin hem sosyal hem ailesel sebeplerle ülkesinde olduğunu biliyorsunuz. Hazırlık sürecini orada geçirdik. İleriki dönemde rehabilitasyon aşamasında aksaklıklar yaşamamak adına ameliyatın orada yapılmasına karar verdik. Pazartesi günü orada gerçekleştirilecek ameliyat. Klinik için görüşmeleri tamamladık"
bilgisini verdi.
Bu arada İcardi'ye İstanbul'da ameliyat
önerildi ama oyuncu kabul etmedi ve
Arjantin'de kalmak istediğini söyledi.
31 yaşındaki forvet, operasyonun
ardından 7-8 ay sonra sahalara dönecek.
Her şey yolunda giderse İcardi temmuz
ayında takımla beraber olacak.
İŞTE İCARDİ'NİN YENİ SEVGİLİSİ
Wanda Nara ile ayrılan Mauro İcardi'nin, kendisine yeni bir sevgili bulduğu iddia edildi. İtalyan basınından Corriere della Sera,
Arjantinli yıldızın yalnızlığının kısa sürdüğünü aktardı. Kolombiya'da kendi firmasını işleten ve bir TV şovuna ev sahipliği yapan avukat Angela Burgos
ile İcardi'nin çıktığı ifade edildi.