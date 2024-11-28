Ameliyatı Arjantin’de

Tottenham'la oynanan maçtasakatlanan,oluşan İcardi'nin ameliyattarihi belli oldu. Kulüp doktoru Yenerİnce, operasyonun futbolcunun ülkesiArjantin'de gerçekleşeceğini belirtip,bilgisini verdi.Bu arada İcardi'ye İstanbul'da ameliyatönerildi ama oyuncu kabul etmedi veArjantin'de kalmak istediğini söyledi.31 yaşındaki forvet, operasyonunardından 7-8 ay sonra sahalara dönecek.Her şey yolunda giderse İcardi temmuzayında takımla beraber olacak.Wanda Nara ile ayrılan Mauro İcardi'nin, kendisine yeni bir sevgili bulduğu iddia edildi.Arjantinli yıldızın yalnızlığının kısa sürdüğünü aktardı. Kolombiya'da kendi firmasını işleten ve bir TV şovuna ev sahipliği yapan avukatile İcardi'nin çıktığı ifade edildi.