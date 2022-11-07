Analiz+moral zafer

Sarı-kırmızılı takım hafta boyunca yemeklerde ve toplantılarda buluşup birlik oldu. Okan Buruk'un teknik hamleleri Şenol Güneş'i dize getirdi, tercihleriyle hedefi 12'den vurdu
Galatasaray üstün bir oyunla 2-1 kazandığı Beşiktaş derbisiyle şampiyonluk havasına girdi. Teknik direktör Okan Buruk ve futbolcuları, eleştirilere cevabı sahada verirken bu başarının ardında ise teknik heyetten yönetime Florya'da herkesin görevini eksiksiz yapması var…
ŞENOL GÜNEŞ'İ ŞAŞIRTTI
YARDIMCISI İrfan Saraloğlu'nu Beşiktaş-Ümraniyespor maçını izlemeye gönderen Okan Buruk, rakibini doğru analiz etti. Cenk Tosun'lu formasyona göre derbiye hazırlananve tahmininde yanılmayan Buruk, Barış Alper hamlesiile Şenol Güneş'i şaşırttı.
YA 6 PUAN YA DA HİÇ!
SALI günkü antrenmanın ardından teknik heyet ve futbolcular, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un organize ettiği yemekte buluştu. Şampiyonluk yolunun Beşiktaş ve Başakşehir maçlarından geçtiğini düşünen sarı-kırmızılı oyuncular, 3 puana konsantre oldu.
YÖNETİMDEN 250'ŞER BİN TL
BAŞKAN Dursun Özbek, Beşiktaşzaferine oyuncu başına 250 binTL prim koydu. Özbek 2-1'likgalibiyetin ardından teknikheyet ve oyuncuları kutladı,soyunma odasından ise Beşiktaşzaferi sonrasında şampiyonluktezahüratları yankılandı.
GÜNÜN SORUSU Sık sık yolların ayrılacağı söylenen Okan Buruk derbiyi kazandı... Sizce üzerindeki bu baskı kalktı mı?
LEVENT TÜZEMEN
Baskı kalktı, kafası rahatladı G.Saray'ın Beşiktaş'ı yendiği maçtan sonra görüştüğüm eski bir Galatasaray yöneticisi bana şöyle dedi: "Derbide Beşiktaş'a karşı çok kritik bir galibiyet aldık. Çünkü Beşiktaş camiasında, Şenol Güneş'i getirdikten sonra 'Şenol hoca geldi, dertlerbitecek' havası oluşturuldu. Eğer G.Saray, derbiyi kaybetseydi biz de bu rüzgara kapılıp, Okan hocanın yerine isim aramaya başlayacaktık.'' Gerçekten derbi galibiyeti ve özellikle 2. yarıdaki ezici futbol, taraftarın gözünü kamaştırdı. Okan hocanın üzerindeki tüm baskıları aldı. Artık Okan Buruk kafaca rahatladı, oyuncularla bir bütünlük sağladı. Kritik derbi galibiyeti G.Saray'ın içinde aile ortamının yakalanmasını sağladı.
ÖMER ÜRÜNDÜL
Taktiği ve kadro tercihi doğruydu Bizim ülkemizde alışılmış bir olay var. O da şampiyonluk mücadelesi veren takımların hangileri istenilen neticeyi almadı mı hemen ağır eleştiriler başlar. Ondansonra da yeni hoca isimlerigelir. Okan Buruk da Alanya maçından sonra sırat köprüsündeydi. Önünde 3 önemli maç vardı. Bunların ikincisi derbiydive kazandı. Bana göre de Beşiktaş maçındakitaktik anlayışı, kadrotercihi son derece doğruydu. Oyuncu değişikliklerinde de uzatma bölümünde yaptıkları hariç doğruydu. Başakşehirmaçında da enaz 1 puanla dönerseOkan Buruk'un eligüçlenir.
BÜLENT TİMURLENK
Buruk kendisini ikna etmiştir! Elinizdeki kadroyla 11 maçta 14 gol atıp, 10 kişi kalsanız da 2-0'la galibiyeti koruyamıyorsanız; maç önü ve sonlarındaki konuşmalarınızda sürekli 8+3'ten şikâyet edip oyundan fazla hakemi konuşuyorsanız 'evlat' Okan Buruk kredisini tüketirsiniz. Ne Akhisar'la kupa nede Başakşehir'le şampiyonlukreferansıylaG.Saray'ın başına geçmediOkan Buruk. Bu takımda ondan daha iyi Galatasaray'ı tanıyan yok. Beşiktaş derbisi galibiyetiyle sanıyorum kendi iç dünyasında G.Saray teknikdirektörlüğünühak ettiği konusundakendiniikna etmiştir.