Analiz+moral zafer

GÜNÜN SORUSU

Galatasaray üstün bir oyunla 2-1 kazandığı Beşiktaş derbisiyle şampiyonluk havasına girdi. Teknik direktör Okan Buruk ve futbolcuları, eleştirilere cevabı sahada verirken bu başarının ardında ise teknik heyetten yönetime Florya'da herkesin görevini eksiksiz yapması var…YARDIMCISI İrfan Saraloğlu'nu Beşiktaş-Ümraniyespor maçını izlemeye gönderen Okan Buruk, rakibini doğru analiz etti.SALI günkü antrenmanın ardından teknik heyet ve futbolcular, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un organize ettiği yemekte buluştu. Şampiyonluk yolunun Beşiktaş ve Başakşehir maçlarından geçtiğini düşünen sarı-kırmızılı oyuncular, 3 puana konsantre oldu.BAŞKAN Dursun Özbek,Özbek 2-1'likgalibiyetin ardından teknikheyet ve oyuncuları kutladı,soyunma odasından ise Beşiktaşzaferi sonrasında şampiyonluktezahüratları yankılandı.Baskı kalktı, kafası rahatladıBeşiktaş'ı yendiği maçtan sonra görüştüğüm eski bir Galatasaray yöneticisi bana şöyle dedi: "Derbide Beşiktaş'a karşı çok kritik bir galibiyet aldık. Çünkü Beşiktaş camiasında, Şenol Güneş'i getirdikten sonrahavası oluşturuldu. Eğer G.Saray, derbiyi kaybetseydi biz de bu rüzgara kapılıp, Okan hocanın yerine isim aramaya başlayacaktık.'' Gerçekten derbi galibiyeti ve özellikle 2. yarıdaki ezici futbol, taraftarın gözünü kamaştırdı. Okan hocanın üzerindeki tüm baskıları aldı. Artık Okan Buruk kafaca rahatladı, oyuncularla bir bütünlük sağladı. Kritik derbi galibiyeti G.Saray'ın içindeyakalanmasını sağladı.Taktiği ve kadro tercihi doğruyduülkemizde alışılmış bir olay var. O da şampiyonluk mücadelesi veren takımların hangileri istenilen neticeyi almadı mı hemen ağır eleştiriler başlar.Okan Buruk da Alanya maçından sonra sırat köprüsündeydi. Önünde 3 önemli maç vardı.Bana göre deOyuncu değişikliklerinde de uzatma bölümünde yaptıkları hariç doğruydu.Buruk kendisini ikna etmiştir!kadroyla 11 maçta 14 gol atıp, 10 kişi kalsanız da 2-0'la galibiyeti koruyamıyorsanız; maç önü ve sonlarındaki konuşmalarınızda sürekli 8+3'ten şikâyet edip oyundan fazla hakemi konuşuyorsanız 'evlat' Okan Buruk kredisini tüketirsiniz.Bu takımda ondan daha iyi Galatasaray'ı tanıyan yok. Beşiktaş derbisi galibiyetiyle sanıyorum kendi iç dünyasında