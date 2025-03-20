Ancelotti ve Guardiola’yı solladı

Galatasaray ile son iki sezonda ipi göğüsleyen teknik direktör Okan Buruk, bu yıl da namağlup şekilde 25. şampiyonluğa doğru son sürat gidiyor. Milli aradan sonra Beşiktaş derbisiyle ligde devam etmeye hazırlanan 51 yaşındaki çalıştırıcı, sarı-kırmızılı ekibin başında kırdığı rekorlar ve ilklerin yanına bir başarı daha ekledi. Okan Buruk, 2022-23'ten bu yana 10 büyük ligde en fazla galibiyet alan teknik adam ünvanına erişti.

TARİHE GEÇME FIRSATI VAR

Son 3 sezonda Cimbom ile çıktığı 101 lig maçında sahadan 83 kez mutlu ayrılan deneyimli isim, meslektaşlarına fark attı. Buruk'un gerisinde Arne Slot (Feyenood-Liverpool / 71), Carlo Ancelotti (Real Madrid / 71), Pep Guardiola (Manchester City / 70) ve Mikel Arteta (Arsenal / 70) yer aldı. Daha önce 1969-

1972 arasında 3 kez (Kaleperovic, Coşkun Özarı, Brian Birch) mutlu sona ulaşan Aslan, Fatih Terim ile de 1996- 2000'de üst üste 4 defa zafere uzandı. 2023 ve 2024'te seri şampiyonluklara imza atan Okan Buruk, 2025'te de aynı başarıyı sağlarsa adını tarihe yazdıracak.

SON 3 SEZONDA LİGDE OKAN BURUK

101 maç

83 galibiyet

12 beraberlik

6 mağlubiyet

2.58 puan ort.