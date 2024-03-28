Antalya’da ailesaray!

Süper Lig'de milli araya zirvede giren Galatasaray'da futbolcular, 4 günlük Antalya kampıyla hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, Antalya'ya aileleriyle giderken önceki akşam Mertens'in oğlu Ciro'nun doğum günü otelde kutlandı. Belçikalı 10 numara,paylaşımı yaparak mutluluğunu gösterdi.Sezon boyunca İcardi, Muslera, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan ve Kerem Demirbay'ın çocukları da Florya'da antrenmanlara katıldı.Teknik direktör Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit de babasını hiç yalnız bırakmadı.hakem toplantısının sızdırılması ve sonrasındaki yayınlarla ilgili Sözcü TV ile Fatih Portakal'a yönelik sert bir açıklama yaptı. Satır başları şöyle: "Sözcü TV'den Fatih Portakal, 26 Mart akşamı Ana Haber Bülteni'nde, hakem toplantısının TFF tarafından yayınlanan görüntülerini görmezden gelmekle kalmayıp, montajlanıp maksatlı olarak servis edilen şekline yer vermiştir. Dürüst habercilik ilkesini yok sayan veSözcü TV ve Fatih Portakal hakkında; RTÜK ve ilgili kurumlar nezdinde gerekli işlemler başlatılmıştır."