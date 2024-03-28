Antalya’da ailesaray!

Süper Lig'de milli araya zirvede giren Galatasaray'da futbolcular, 4 günlük Antalya kampıyla hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, Antalya'ya aileleriyle giderken önceki akşam Mertens'in oğlu Ciro'nun doğum günü otelde kutlandı. Belçikalı 10 numara, "Ailemizi getirmemize izin verdiği için G.Saray'a bir kez daha çok teşekkür ederiz. Siz, anılar yaratmada harikasınız"
paylaşımı yaparak mutluluğunu gösterdi.
MAÇ SONU KUTLAMALARI ÇOCUKLARDAN
Sezon boyunca İcardi, Muslera, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan ve Kerem Demirbay'ın çocukları da Florya'da antrenmanlara katıldı. RAMS Park'ta maçların ardından babaları ile birlikte sahada tezahürat yaptılar.
Teknik direktör Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit de babasını hiç yalnız bırakmadı. Başarının şifresini aile olmakta gören Galatasaraylı yetkililer, bu durumdan çok memnun.
SÖZCÜ VE PORTAKAL'A SERT TEPKİ
G.SARAY,
hakem toplantısının sızdırılması ve sonrasındaki yayınlarla ilgili Sözcü TV ile Fatih Portakal'a yönelik sert bir açıklama yaptı. Satır başları şöyle: "Sözcü TV'den Fatih Portakal, 26 Mart akşamı Ana Haber Bülteni'nde, hakem toplantısının TFF tarafından yayınlanan görüntülerini görmezden gelmekle kalmayıp, montajlanıp maksatlı olarak servis edilen şekline yer vermiştir. Dürüst habercilik ilkesini yok sayan ve Galatasaray'a karşı kasıtlı şekilde düzenlenen algı operasyonuna çanak tutan
Sözcü TV ve Fatih Portakal hakkında; RTÜK ve ilgili kurumlar nezdinde gerekli işlemler başlatılmıştır."