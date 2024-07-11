Aşk açısı çeken İcardi süzüldü

G.Saray'da ilk kez sezon başı kampına katılan İcardi fit görüntüsüyle dikkat çekti. Boynuna yaptırdığı dövme ile yeni bir görünüme kavuşan,Arjantinli oyuncunun bu durumundaNara, yaptığı açıklamada ayrılığı resmen duyururken,dedi.YENİ sezona Avusturya'da hazırlanan Galatasaray kamptaki ilk hazırlık maçını bugün Alman ekibi LASK Linz ile oynayacak. TSİ 20.30'da başlayacak Linz'deki mücadele Spor Smart'tan yayınlanacak. Sarıkırmızılı takım 18 Temmuz'a kadar iki hazırlık maçı daha yapacak.