Aşk açısı çeken İcardi süzüldü

G.Saray'da ilk kez sezon başı kampına katılan İcardi fit görüntüsüyle dikkat çekti. Boynuna yaptırdığı dövme ile yeni bir görünüme kavuşan, en az 4-5 kilo vererek bir hayli süzüldüğü gözlerden kaçmayan
Arjantinli oyuncunun bu durumunda Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı aşkın ne kadar etkili olduğu da merak konusu.
Nara, yaptığı açıklamada ayrılığı resmen duyururken, "Daha önce de bunu düşündüm ancak hastalık sürecinde bir şans verdim. Ama olmadı"
dedi.
Bugün rakip Linz
YENİ sezona Avusturya'da hazırlanan Galatasaray kamptaki ilk hazırlık maçını bugün Alman ekibi LASK Linz ile oynayacak. TSİ 20.30'da başlayacak Linz'deki mücadele Spor Smart'tan yayınlanacak. Sarıkırmızılı takım 18 Temmuz'a kadar iki hazırlık maçı daha yapacak.