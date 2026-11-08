Aslan altın gibi parlıyor

'OYUN OLARAK YÜKSELİŞTEYİZ'

Yunus Akgün maçın ardından takım arkadaşlarını tebrik etti. Çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, "Oyun ve skor olarak yükselen bir Galatasaray var. Bu yüzden çok mutluyuz. Taraftarlarımızı mahcup etmemek için mücadele ediyoruz. Allah mutluluğumuzu bozmasın" dedi.



RUS PRENS ŞOV YAPIYOR

G.Saray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, hızını aldı gidiyor. Dün 45'te kaleci Lafont'un kendi ağlarına gönderdiği topu içeri çeviren isim olan genç yıldızın 59'daki şutu savunmaya çarpıp filelerle buluştu. Rus şarkısı Kalinka'yı RAMS Park'ta moda yapan Batrakov, Aslan'ın oynadığı son 3 müsabakada fileleri 4 kez sarstı. Batrakov, Stuttgart maçında 2, ligde de Konya ve Amed'e karşı 1'er gol sevinci yaşadı

'SAKATLIĞIM CİDDİ DEĞİL'

MAÇIN başında sahneye çıkarak takımını öne geçiren Rafael Leao, maçın ilerleyen dakikalarında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Sağ arka adalesinden sorun yaşayan Portekizli, 50. dakikada kenara gelirken kulübede büyük üzüntü yaşadı. Leao karşılaşma sonrası, "Ciddi bir sakatlığım yok. Hayal kırıklığı yaratacak bir durum değil. Milli arada tedavimi olurum" dedi.



EN ERKEN GOL LEAO'DAN

Galatasaray'da perdeyi açan Rafael Leao, ocak ayından (Serie A) bu yana ilk kez üst üste iki lig maçında fileleri havalandırdı. Konyaspor'un ardından Amed'i de boş geçmezken taraftarı karşısında da ilk kez sevindi. Aynı zamanda Galatasaray'ın Süper Lig'de attığı en erken golü kaydetti (7. dakika).





MAGAZİNE DÜŞTÜLER!

Galatasaraylı futbolcular, Leao'nun golünden sonra gece kulübünden çıkarken yüzünü kapatarak saklanmaya çalışan takım arkadaşları Jakobs'a gönderme yaptı. Sarıkırmızılılar, formalarını yukarı doğru çekerek Senegalli oyuncuyu taklit edip eğlendiler.



BARIŞ KAFAYI ÇALIŞTIRDI

Galatasaray'ı rahatlatan golü atan Barış Alper Yılmaz, bu sezon ikinci kez fileleri sarstı. İki de asisti bulunan milli oyuncu, toplam tabela katkısını 4'e çıkardı. Amed'i kafayla avlayan Barış, 213 gün sonra bu şekilde golünü buldu. Sarıkırmızılı yıldız, en son geçen sezon 8 Nisan 2026'da kafa vuruşuyla Göztepe'yi üzmüştü.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör