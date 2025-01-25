Aslan beyaz sayfa için Rams Park’ta

PEŞ peşe gelen Hatayspor ve Dinamo Kiev beraberliklerinin şokunu yaşayan Galatasaray, Konyaspor maçıyla beyaz sayfa açmayı hedefliyor. 6 puan farkla lider olan sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe derbisine kadar kayıp yaşamak istemiyor. Süper Lig'de sırasıyla Konyaspor, Gaziantep FK, Adana Demirspor ve Çaykur Rize ile karşılaşacak Galatasaray, bu 4 maçtan alacağı 12 puanla zirvedeki yerini sağlamlaştırma peşinde. Sağ dizindeki sakatlığı geçen Gabriel Sara'nın kadroya alınması bekleniyor. Dedesini kaybeden Kerem Demirbay'a ise izin verildi. Teknik direktör Okan Buruk'un, Konyaspor maçında sağ bekte Kaan Ayhan'ın yerine Sallai'ye şans vermesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA 3 PUANI VERMEDİ!

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de Konyaspor'u konuk ettiği 23 maçta hiç yenilmedi. Aslan, bu karşılaşmalarda 19 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.