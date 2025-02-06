Victor Nelsson'u Roma'ya kiralayan Galatasaray, stoper transferi için yoğun temaslarda bulundu. Serie A ekibi Empoli'de forma giyen Saba Goglichidze için bastıran Aslan, 15 milyon Euro'luk bonservis bedelini yüksek buldu. Çizme temsilcisi indirime yanaşmayınca Cimbom soluğu Belçika'da aldı ve Genk forması giyen Carlos Cuesta ile temas kurdu. Davinson Sanchez'in önerdiği 25 yaşındaki savunmacı, sarı-kırmızılılarla anlaştı. Ancak taraftarın karşı çıkması ile Cuesta'yı yedekte tutan Aslan, dört koldan temaslarını sürdürüyor. Di Marzio'nun haberine göre ise G.Saray, Anderlecht forması giyen 19 yaşındaki stoper Jan-Carlo Simic için görüşmelerde bulunuyor. Başakşehir forması giyen Jerome Opoku'nun da gündeme geldiği belirtilirken İstanbul kulübünün, 26 yaşındaki Ganalı oyuncu için 9 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi.

TARAFTAR İSYAN ETTİ!

CUESTA ile anlaşılmasının ardından Galatasaray taraftarı, sosyal medyada isyan bayrağını açtı. Memnun olmayan sarı-kırmızılı futbolseverler, "Madem Cuesta'yı alacaktınız, Nelsson'u niye gönderdiniz", "Nelsson'u mumla arayaksınız", "1.79 cm'lik stoper mi olur", "Cuesta'yı istemiyoruz" diyerek tepki gösterdi.