Aslan Fransa’yı yaktı

YENİ REKOR YUNUS'UN

Barış Alper Yılmaz'ın sol kanattan getirip Lille savunmasından dönen topu kontrol eden Yunus Akgün, henüz 65. saniyede golü buldu. Türk takımlarının, Şampiyonlar Ligi tarihindeki en erken golüne imza atan 26 yaşındaki oyuncu, büyük sevinç yaşadı. Rekorun önceki sahibi Victor Osimhen'in 22 Ekim 2025'te Bodo/Glimt karşısında 3. dakikada kaydettiği goldü.



ŞAMPİYONLAR LİGİ GOLCÜSÜ BATRAKOV

Galatasaray'ın 21 yaşındaki yıldızı Aleksey Batkarov, Devler Arenası'nı çok sevdi. 44. dakikada Roland Sallai'nin asistinde ağları sarsarak skoru 2-2'ye getiren Rus futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde 2. golünü kaydetti. Geçen hafta Barcelona karşısında da fileleri bulan genç oyuncu, Kupa 1'de oynadığı 3 maçta 2 kez fileleri havalandırdı.

HOCAMIZA VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTTUK

MAÇ sonrası kırılma anlarında ayakta kalmayı başardıklarını söyleyen Yunus, "Şimdi önümüzde çok önemli bir derbi var. Ardından iki Şampiyonlar Ligi maçı var, onları da kazanmak istiyoruz. Hocamıza sözümüz vardı, tuttuk" diye konuştu.





25 YIL SONRA İLKİ BAŞARDI

FRANSIZ takımlarına karşı son deplasman galibiyetini 26 Eylül 2001'de Nantes'ı 1-0 yenerek alan Galatasaray, 25 yılda Fransa ekiplerine karşı deplasmanda oynadığı 6 maçta 2 beraberlik, 4 mağlubiyet almıştı. Aslan, dün kazanarak 25 yıllık hasreti bitirdi.

F.BAHÇE MESAJI

2019-20'de formasını giydiği Lille'e karşı attığı gol sonrası sevinmeyen Osimhen, maçın ardından şöyle konuştu: "İyi bir reaksiyon verip kazandık. F.Bahçe derbisini sahamızda oynamamız avantaj sağlayacak. Derbiler duygu yüklü olur. Kaos da olabiliyor. Dört gözle bekliyoruz. Şampiyonluk için de neredeyse yarı yol gibi derbilerin hepsini kazanmak… En iyisini yapıp takım olarak en iyi şekilde bu maçı tamamlamak istiyoruz."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör