Aslan gaza bastı!

Devre arasında hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, bir süredir Barcelona'nın Hollandalı yıldızı Memphis Depay ile ilgileniyordu. Bu transfer girişimi İspanya'da da geniş yankı buldu.Habere göre, sarı-kırmızılı kulübün kısa bir süre önce gayrimenkul ile ekonomisini güçlendirdiği ve sahada da kadrosunu güçlendirmek istediği belirtildi.sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Katalan ekibinin gözden çıkardığı Depay'ın, ilk görüşmelerde yüksek maaş istediği vurgulandı.