Aslan gaza bastı!

Seferovic’ten istediği verimi alamayan ve forvet hattını güçlendirmek isteyen G.Saray, Memphis Depay için girişimlerini hızlandırdı
Devre arasında hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, bir süredir Barcelona'nın Hollandalı yıldızı Memphis Depay ile ilgileniyordu. Bu transfer girişimi İspanya'da da geniş yankı buldu. İspanyolbasını, Aslan'ın 28 yaşındakiforvet için kulüp ve oyuncuile görüşmeleri hızlandırdığınıbelirtti. Habere göre, sarı-kırmızılı kulübün kısa bir süre önce gayrimenkul ile ekonomisini güçlendirdiği ve sahada da kadrosunu güçlendirmek istediği belirtildi. Hollandalıoyuncunun adının İngiltere'dende Newcastle United ile anıldığıhatırlatılırken, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Katalan ekibinin gözden çıkardığı Depay'ın, ilk görüşmelerde yüksek maaş istediği vurgulandı.