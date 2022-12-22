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Giriş Tarihi: 22.12.2022

Aslan gaza bastı!

Aslan gaza bastı!

Seferovic’ten istediği verimi alamayan ve forvet hattını güçlendirmek isteyen G.Saray, Memphis Depay için girişimlerini hızlandırdı

Devre arasında hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, bir süredir Barcelona'nın Hollandalı yıldızı Memphis Depay ile ilgileniyordu. Bu transfer girişimi İspanya'da da geniş yankı buldu. İspanyol basını, Aslan'ın 28 yaşındaki forvet için kulüp ve oyuncu ile görüşmeleri hızlandırdığını belirtti. Habere göre, sarı-kırmızılı kulübün kısa bir süre önce gayrimenkul ile ekonomisini güçlendirdiği ve sahada da kadrosunu güçlendirmek istediği belirtildi. Hollandalı oyuncunun adının İngiltere'den de Newcastle United ile anıldığı hatırlatılırken, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Katalan ekibinin gözden çıkardığı Depay'ın, ilk görüşmelerde yüksek maaş istediği vurgulandı.

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Aslan gaza bastı!
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