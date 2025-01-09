Aslan geri döndü yetmedi!

BATSMAN DURDU STOPERLER KONUŞTU!

Galatasaray'da dün gol silahı olarak sahaya çıkan Michy Batshuayi, yakaladığı fırsatları harcarken son anlarda da penaltı kaçırarak taraftarları çileden çıkardı. Atılan iki gol ise takımın stoperleri Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakcı'dan geldi. Başakşehir ağlarını havalandıran iki oyuncu, sarı-kırmızılılara 1 puanı kazandırdı. Dünkü gollerle birlikte bu sezon Galatasaray'ın savunmasının attığı gol sayısı 7'ye yükseldi.

KARAVANACI!

Batshuayı, bu sezon 3 penaltının 2'sini kaçırdı. Dün Başakşehir karşısında beyaz noktadan topu kalecinin üstüne nişanlayan Belçikalı oyuncu, 5-1 biten Adana Demirspor karşılaşmasında da 16 yaşındaki file bekçisi Deniz Dönmezer'i geçememişti.



KALE YİNE DÜŞTÜ

G.Saray, kalesini yine gole kapatamadı. Bu sezon çıktığı 28 maçın sadece 4'ünde buna engel olabilirken şanssızlığını Başakşehir karşısında da sürdürdü. Ligde 17 karşılaşmanın 13'ünde gol yerken Avrupa'da ise 6 müsabakanın tamamında ağlarını düşürdü.





'OYUNA DAHA İYİ ODAKLANMALIYIZ'

Mertens'ın ortasını kafayla ağlarla buluşturan Sanchez, kazanabilecekleri bir maçı berabere tamamladıklarını belirterek, "Defansta daha dikkatli olmak zorundaydık. Bu konuda sıkıntı yaşıyoruz. Oyuna daha iyi odaklanmamız gerekiyor. Topu yere indirdiğimiz zaman çok daha iyi bir takımız" dedi.

PENALTI İTİRAZI

Karşılaşmanın 29. dakikasında ceza sahasında Miguel Crespo ile Abdülkerim Bardakcı arasında yaşanan pozisyon sonrası Başakşehirli oyuncular penaltı bekledi. Hakem Ali Şansalan ise oyunu devam ettirdi.