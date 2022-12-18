Aslan gibi satış!

alatasaray'ın Mecidiyeköy'deki GS LEO Residences projesinin satış lansmanı dün gerçekleşti. Sarıkırmızılı kulübün 1 milyar 16 milyon TL gelir beklediği projeye yoğun ilgi gösterilirken, Aslan'ın kasası bir gecede doldu. Nef Stadı'nda düzenlenen2 saat içinde 134 dairenin tamamı satıldı. Büyük jest yapan başkan Dursun Özbek kalan 4 rezidansı aldığını açıklarken stadyumda alkış aldı. Özbek yaptığı konuşmadaİlgi gösteren, bu projeye destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu konuda büyük emek veren Erden Timur'a da çok teşekkür ediyorum. Galatasaray'ın sorunlarını çözeceğiz. Tünelin sonundaki ışığı görüyoruz,dedi. Geceye yönetim kurulu üyeleri ve eski başkanlarGalatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile futbol takımı da lansmanda yer aldı.Nef Stadı'nda yapılan lansmanda, başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un yanı sıra Okan Buruk ile futbol takımı da hazır bulundu.