Aslan gibi satış!

Mecidiyeköy’deki GS LEO Residences projesinin satış lansmanı dün gece yapıldı. 134 dairenin tamamı kısa sürede satıldı. Elini cebine atıp kalan son 4 rezidansı kendisi alan G.Saray Başkanı Dursun Özbek, “Tünelin ucundaki ışığı görüyoruz” dedi
Galatasaray'ın Mecidiyeköy'deki GS LEO Residences projesinin satış lansmanı dün gerçekleşti. Sarıkırmızılı kulübün 1 milyar 16 milyon TL gelir beklediği projeye yoğun ilgi gösterilirken, Aslan'ın kasası bir gecede doldu. Nef Stadı'nda düzenlenen etkinlikte, projedeyer alan 186 dairenin 134'nün satışıbaşkan Dursun Özbek, Erden Timur veNevita Yönetim Kurulu Başkanı FarukAkbal'ın gongu çalmasıyla başladı. 2 saat içinde 134 dairenin tamamı satıldı. Büyük jest yapan başkan Dursun Özbek kalan 4 rezidansı aldığını açıklarken stadyumda alkış aldı. Özbek yaptığı konuşmada "Galatasaray'a yakışan aslan gibibir proje olacak demiştim. İmza törenindensonra büyük bir talep patlamasıoldu. İlgi gösteren, bu projeye destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu konuda büyük emek veren Erden Timur'a da çok teşekkür ediyorum. Galatasaray'ın sorunlarını çözeceğiz. Tünelin sonundaki ışığı görüyoruz, buradan gelen sermayeile Florya ve Kemerburgaz'a destekvereceğiz" dedi. Geceye yönetim kurulu üyeleri ve eski başkanlar Adnan Polatile Faruk Süren de katıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile futbol takımı da lansmanda yer aldı.
TAKIM OYUNU!
Nef Stadı'nda yapılan lansmanda, başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un yanı sıra Okan Buruk ile futbol takımı da hazır bulundu.