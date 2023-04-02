Aslan kesildi!

14 haftalık galibiyet serisi milli ara öncesi 25. haftada Konya'da sona eren G.Saray, iç sahadaki serisine ise devam etti. Ligde evindeki ilk karşılaşmada Giresun'a 1-0 mağlup olan G.Saray, ardından oynadığı 12 maçta hiç yenilmedi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte sadece Alanyaspor'la 2-2 berabere kaldı.BU sezon başında Hollanda ekibi Alkmaar'dan transfer edilen Fredrik Midtsjö takımın da kurtarıcısı oldu. Norveçli orta saha, Ocak 2021'de AZ Alkmaar forması ile ligde attığı golün ardından 2 yıl 3 ay sonra yeniden ağları havalandırdı.Sarı-kırmızılılar, Adana Demirspor'u konuk ettiğinde rakibine şans tanımıyor. G.Saray, lacivert-mavili rakibini sahasında ağırladığı 9. maçta da kazanan taraf olmayı başardı.G.Saray ligde son 9 iç saha maçını da kazanıp 27 puan topladı. Aslan daha önce Aralık 2018- Mayıs 2019 arasında Fatih Terim yönetiminde yine 9 maçlık seri elde etmişti.Sakatlığının geçmesiyle Okan Buruk tarafından 11'e yazılan Mertens, Midtsjö'nün golü sonrası büyük sevinç yaşadığını dile getirdi. Çok önemli bir an olduğunu söyleyen Belçikalı oyuncu, "Kendimi tutamayıp sahaya girdim. Sezon başında iki hedefimiz vardı, ligi ve kupayı kazanmak. Şu anda ikisinde de devam ediyoruz, çok mutluyuz" yorumunu yaptı. İlk golün sahibi Midtsjö ise şunları söyledi: "Takım için de iyi oldu. Amaç şampiyon olmak. Burada harika bir atmosfer ve taraftar var."flaş transfer olarak gelen Zaniolo dün yine ağları buldu. Oynadığı ilk maçında Kasımpaşa filelerini sarsan İtalyan oyuncu Konyaspor maçını boş geçti. Dün ise Adana Demirspor karşısında Yunus'un yaptırdığı penaltıda topun başına geçti ve golünü attı.