Aslan pes etmiyor

Şampiyonluk geldi ancak G.Saray'da sıradaki soru işareti Osimhen'in durumu. Sarı-kırmızılı kulüp, İcardi'de izlediği stratejiyi Osimhen'e uygulamaya başladı. G.Saray'daki ilk sezonunda rezidansta yaşayan İcardi, PSG'den bonservisinin alınma sürecinde Kemerburgaz'da kendisi için kiralanan lüks havuzlu villayla ikna edilmişti. Sarıkırmızılılar bu sezon Maçka'da Mertens'e komşu olan Osimhen'e de Avrupa ve Anadolu yakasında rahatça yaşayabileceği müstakil ev bakmaya başladı. Nijeryalı yıldızı tutmak için her yolu deneyen G.Saray'ın rakipleri artıyor. Suudi Arabistan'dan Al-Hilal ve Neom kulüpleri, yıllık 30 milyon dolar (1 milyar 170 milyon TL) ödemeye hazır olduklarını Osimhen'e iletti ve transferi kızıştırdı.



Buruk, Osimhen'i İstanbul'da bıraktı

Kayserıspor'u yenerek mutlu sona ulaşan Galatasaray, formalite maçında Göztepe'ye konuk olacak. Sarı kart cezalısı durumuna düşen Muslera ve Sara bu hafta forma giyemeyecek. Bu iki oyuncu dışında Osimhen, Barış, Abdülkerim, Yunus ve Torreira da İzmir kafilesinde yer almadı. Okan Buruk, son dönemde fazla şans veremediği futbolcularını Göztepe maçına hazırladı.