Aslan sahnede gözler büyük şölende

Çifte kupalı şampiyonluğu Mayıs ayı sonunda RAMS Park'ta doyasıya kutlayan Galatasaray, yeni sezona da şölenle başlıyor. Son hazırlık sınavında Aslantepe'de Lazio ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar bu maç öncesinde dünya yıldızları Victor Osimhen ve Leroy Sane için görkemli bir imza töreni düzenleyecek. Hafta boyunca yapılan çalışmalarla RAMS Park bu özel organizasyona hazır hale getirildi. 4 yıllık imza atan Osimhen ve yeni transfer Sane'nin tanıtımı dışında yeni sezonda giyilecek kırmızı formanın lansmanı yapılacak. Saat 21.00'de başlayacak maça taraftarın büyük ilgi göstermesi bekleniyor.



ASLAN'IN HAZIRLIK KARNESİ

Galatasaray-Ümraniyespor 5-2

Galatasaray-Admira Wacker 2-1

Galatasaray-Cagliari 3-1

Galatasaray-Strasbourg 3-1