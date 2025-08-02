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Giriş Tarihi: 2.8.2025

Aslan sahnede gözler büyük şölende

Aslan sahnede gözler büyük şölende

Çifte kupalı şampiyonluğu Mayıs ayı sonunda RAMS Park'ta doyasıya kutlayan Galatasaray, yeni sezona da şölenle başlıyor. Son hazırlık sınavında Aslantepe'de Lazio ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar bu maç öncesinde dünya yıldızları Victor Osimhen ve Leroy Sane için görkemli bir imza töreni düzenleyecek. Hafta boyunca yapılan çalışmalarla RAMS Park bu özel organizasyona hazır hale getirildi. 4 yıllık imza atan Osimhen ve yeni transfer Sane'nin tanıtımı dışında yeni sezonda giyilecek kırmızı formanın lansmanı yapılacak. Saat 21.00'de başlayacak maça taraftarın büyük ilgi göstermesi bekleniyor.


ASLAN'IN HAZIRLIK KARNESİ

Galatasaray-Ümraniyespor 5-2
Galatasaray-Admira Wacker 2-1
Galatasaray-Cagliari 3-1
Galatasaray-Strasbourg 3-1

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Aslan sahnede gözler büyük şölende
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