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Giriş Tarihi: 3.10.2026

Aslan zor kurtardı

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Aslan zor kurtardı
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Galatasaray milli arada 1. Lig ekibi Pendikspor ile hazırlık maçında karşılaştı. İlk yarıyı 3-0 geride kapatan sarıkırmızılılar, son dakikalarda kaydettiği gollerle 3-3 beraberliği yakaladı ve karşılaşma bu sonuçla bitti. Pendik Stadyumu'nda oynanan müsabakada ev sahibinin gollerini 15. dakikada Taha Emre İnce, 24'te Hakan Yeşil ve 35'te Bekir Karadeniz kaydetti. Aslan'ın geri dönüşünü ise 67'de Arda Ünyay, 84'te Abdullah Kolazlı ve 88'de penaltıdan Kaan Ayhan getirdi. Öte yandan G.Saray Başkanı Dursun Özbek maçın ilk yarısını stattan takip etti.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Aslan zor kurtardı
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