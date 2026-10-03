Aslan zor kurtardı

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Galatasaray milli arada 1. Lig ekibi Pendikspor ile hazırlık maçında karşılaştı.Pendik Stadyumu'nda oynanan müsabakada ev sahibinin gollerini 15. dakikada Taha Emre İnce, 24'te Hakan Yeşil ve 35'te Bekir Karadeniz kaydetti. Aslan'ın geri dönüşünü ise 67'de Arda Ünyay, 84'te Abdullah Kolazlı ve 88'de penaltıdan Kaan Ayhan getirdi. Öte yandan